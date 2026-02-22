HABER

Niğde’de yangın çıkan evde inceleme yapıldı

Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Üskül köyünde sobanın devrilmesi sonucu çıkan ve 1 kişinin yaralandığı yangının ardından evde inceleme yapıldı.

Niğde'de yangın çıkan evde inceleme yapıldı

Edinilen bilgiye göre, bir evde sobanın devrilmesiyle başlayan yangın kısa sürede büyümüş, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangında hafif yaralanan Z.D. (58) tedbir amaçlı sağlık ekiplerince kontrol altına alınmıştı. Yangının ardından Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar ile AK Parti Çamardı İlçe Başkanı Resul Aladağ yangından zarar gören evde incelemelerde bulundu. Ali Pınar yaptığı açıklamada; "Çıkan yangının ardından mağdur olan vatandaşlarımızın yanındayız ve gereken her şeyi yaparak ailemizi mağdur bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Yangın çıkan evde hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Niğde
