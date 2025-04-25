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Nijerya'da 25,9 milyon çocuk kızamığa karşı aşılandı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, kızamığa karşı yürütülen kampanyalar kapsamında 25,9 milyon çocuğa aşı yapıldığı bildirildi.

Nijerya'da 25,9 milyon çocuk kızamığa karşı aşılandı

Ulusal Temel Sağlık Hizmetleri Geliştirme Ajansı (NPHCDA) Direktörü Muyi Aina, "Afrika Aşılama Haftası" dolayısıyla başkent Abuja'da düzenlenen programda konuştu.

Aina, 26 eyalette yürütülen kampanyada aşılamanın yüzde 98'inin tamamlandığını belirterek, "Toplamda 25,9 milyon çocuğa kızamık aşısı uyguladık. Bu, çocukların sağlığını korumaya yönelik hükümetimizin kararlılığını ortaya koyan önemli bir halk sağlığı başarısıdır." dedi.

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Kampanyanın 5 yaş altı çocukları hedeflediğini dile getiren Aina, bu yüksek orandaki aşılama başarısının, Nijerya'nın aşıyla önlenebilir hastalıkları ortadan kaldırma ve çocuk ölümlerini azaltma stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

YÜZDE 94,6'SI TAMAMLANDI

Aina, kızamıkla mücadele kampanyasının yanı sıra sarı hummaya karşı Lagos, Yobe ve Borno eyaletlerinde yürütülen aşılama çalışmalarında da 22,5 milyon çocuğa ulaşıldığını ve aşılamanın yüzde 94,6'sının tamamlandığını ifade etti.

8 eyalette ortaya çıkan kolera salgınlarının da aşı ve acil müdahale çalışmaları sayesinde başarıyla kontrol altına alındığını ifade eden Aina, özellikle Borno eyaletindeki sel felaketi sırasında yürütülen müdahalelerin etkili olduğunu kaydetti.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya Aşı Afrika
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