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Nijerya'da aşırı yağışların neden olduğu seller 21 can aldı

Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'da aşırı yağışların neden olduğu seller 21 can aldı

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mokowa bölgesinde aşırı yağışlar sonucu seller meydana geldiğini belirtti.

Hussaini, seller nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiğini kaydederek, 10 kişinin de kaybolduğunu söyledi.

YAKLAŞIK 50 EVİN SULAR ALTINDA KALDI

Seller nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Hussaini, yaklaşık 50 evin sular altında kaldığı bilgisini paylaştı. Hussaini, kaybolanları bulmak için bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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