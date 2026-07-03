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Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalarda 18 kişi öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda 18 kişi yaşamını yitirdi. Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalarda 18 kişi öldü

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaptığı açıklamada, eyaletin 5 köyünde çobanlar ile çiftçiler arasında şiddet olaylarının yaşandığını belirtti.

Nijerya da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalarda 18 kişi öldü 1

NİJERYA'DA ÇİFTÇİLERLE ÇOBANLAR BİRBİRİNE GİRDİ: 18 ÖLÜ

Abiodun, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, çatışmalarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Nijerya da çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmalarda 18 kişi öldü 2

40 MİLYONLUK GÖÇEBE NÜFUS

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Batı ve Orta Afrika'nın birçok ülkesine yayılan Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla "Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi" olarak biliniyor.

03 Temmuz 2026
03 Temmuz 2026

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Çoban Nijerya çatışma
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