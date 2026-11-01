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Nijerya'da silahlı çetelere operasyon! 30'dan fazla silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çetelerin saldırı girişiminin güvenlik güçlerince engellenmesinin ardından 30'dan fazla çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da silahlı çetelere operasyon! 30'dan fazla silahlı çete üyesi öldürüldü

Zamfara Eyaleti Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı çetelerin eyaletin Bukuyum kasabasına saldırı girişiminin ardından bölgede operasyon başlatıldığını belirtti.

30'DAN FAZLA ÇETE ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri ile yerel güvenlik güçlerinin ortak operasyonunda silahlı çete üyeleriyle çatışmaya girildiğini kaydeden Abubakar, operasyonda 30'dan fazla çete üyesinin öldürüldüğünü ifade etti.

Abubakar, operasyonlar sonucunda silahlı çete üyelerinin bir bölümünün eyaletten kaçtığını belirterek, bölgede güvenliğin sağlanması amacıyla operasyonların sürdürüleceğini bildirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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