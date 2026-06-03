HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görülen Bundibugyo Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi.

Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi

NCDC'den yapılan açıklamada, Uganda ve KDC'de devam eden Ebola salgınının ardından Nijerya'nın uluslararası seyahatler ve sınır ötesi hareketlilik nedeniyle virüsün ülkeye taşınması açısından risk altında olduğu belirtildi.

Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi 1

NİJERYA'DA EBOLA SALGINI

Açıklamada, ülkede şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir Ebola vakasının tespit edilmediği kaydedilerek, federal hükümetin tüm eyalet yönetimlerine gözetim faaliyetlerini artırmaları ve acil durum hazırlıklarını güçlendirmeleri talimatını verdiği bildirildi.

Yüksek risk kategorisinde Enugu, Borno, Akwa Ibom, Cross River, Taraba ve Adamawa eyaletlerinin yer aldığı belirtilen açıklamada, Kaduna, Katsina, Bauchi ve Plateau eyaletlerinin ise orta risk grubunda değerlendirildiği ifade edildi.

Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi 2

10 EYALETİ ALARM DURUMUNA GEÇİRDİ

NCDC, Uganda ve KDC'de şimdiye kadar 1000'den fazla şüpheli vaka ile 247 ölümün kaydedildiğini, salgının özellikle genç ve orta yaş grubundaki nüfusu etkilediğini aktardı.

Açıklamada, Bundibugyo Ebola türüne karşı onaylanmış bir aşı veya spesifik tedavinin bulunmadığına işaret edilerek, erken teşhis ve hızlı müdahalenin salgının kontrol altına alınmasında kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi 3

Virüsün enfekte kişilerin vücut sıvıları, kontamine materyaller veya enfekte hayvanlarla doğrudan temas yoluyla bulaştığı belirtilen açıklamada, hastalığın hava yoluyla yayılmadığı kaydedildi.

NCDC'nin Acil Durum Operasyon Merkezini aktif hale getirdiği ve tüm eyaletlerden 72 saat içinde hazırlık durum raporlarını sunmalarını istediği bildirildi.

Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi 4

BUNDİBUGYO TÜRÜNE KARŞI ONAYLI AŞI BULUNMUYOR

Ebola virüsünün Bundibugyo türü ilk kez 2007 yılında Uganda'nın Bundibugyo bölgesinde tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre virüs, enfekte kişilerin kanı ve diğer vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşıyor ve yüksek ölüm oranlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar, Bundibugyo türüne karşı henüz onaylanmış bir aşı veya spesifik tedavi bulunmaması nedeniyle salgınların kontrolünde erken teşhis, temaslı takibi ve hızlı izolasyon uygulamalarının büyük önem taşıdığına dikkati çekiyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce'de trafik kazası: 5 yaralıDüzce'de trafik kazası: 5 yaralı
ABD’den İran’ın en büyük kripto para borsasına yaptırımABD’den İran’ın en büyük kripto para borsasına yaptırım

Anahtar Kelimeler:
ebola virüsü Nijerya salgın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için 'rüşvet' fezlekesi!

Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için 'rüşvet' fezlekesi!

Icardi için resmi açıklama gece yarısı geldi! Tek tek her şeyi açıkladı

Icardi için resmi açıklama gece yarısı geldi! Tek tek her şeyi açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.