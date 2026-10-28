HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Nijerya: Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı ülkeye geri döndü

Nijerya, Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalının, Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) programı kapsamında ülkeye döndüğünü bildirdi.

Nijerya: Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı ülkeye geri döndü

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalının, Nijerya hükümeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) işbirliğiyle yürütülen VHR programı kapsamında ülkeye getirildiği belirtildi.

Ülkelerine dönenler arasında 26 çocuk ve 11 bebeğin bulunduğu kaydedilen açıklamada, dönen kişilerden bazılarının sağlık sorunları yaşadığı ifade edildi.

Açıklamada, geri dönenlerin ülkeye varışlarının ardından göçmenlik işlemlerinin ve gerekli kayıt prosedürlerinin tamamlandığı, ilgili kurumların da bu kişilerin kendi topluluklarına dönüşlerini desteklemek üzere hazırlıklara başlarken kendilerine acil insani yardım sağladığı aktarıldı.

Nijerya hükümetinin, IOM işbirliğiyle yürüttüğü VHR programı kapsamında geçen yıl 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hayatını kaybeden Muratpaşa Kaymakamı Kara için Antalya'da tören düzenlendiHayatını kaybeden Muratpaşa Kaymakamı Kara için Antalya'da tören düzenlendi
İstiklal Yolu'nda düzenlenen atlı yürüyüş tamamlandıİstiklal Yolu'nda düzenlenen atlı yürüyüş tamamlandı

Anahtar Kelimeler:
Nijerya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Reytinglerde sıfırı gördü! Hemen fişi çekildi

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

Emekliye refah payı ve ek ödeme gündemde! İşte detaylar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.