HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Nikahta neden ayağa basılır? Nikahta ayağa basmak ne anlama gelir?

Nikahta neden ayağa basılır? Nikahta ayağa basmak ne anlama gelir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
19.01.2025 16:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik gelenekleri arasında ayağa basma eylemi, komik ve dikkat çekici bulunur. Bu gelenek eğlenceli olmasıyla birlikte aynı zamanda kültürel kökenleri ve anlamlarıyla da birçok merak uyandırıcı soruyu beraberinde getirir. Peki, nikahta ayağa basmak ne anlama gelir?

Nikahta neden ayağa basılır? Nikahta ayağa basmak ne anlama gelir?

İçindekiler

  • Nikahta neden ayağa basılır?
  • Nikahta ayağa ne zaman basılır?
  • Nikahta kim kimin ayağına basar?

Nikah törenlerinde gelinlerin damadın ayağına basması olayı Türkiye’de yaygın bir gelenek haline gelmiştir. Bu durum esprili bir şekilde evlilikte söz sahibi olma isteğiyle ilişkilendirilir ve törene neşe katar. Ancak bazı durumlarda damatlar daha hızlı davranarak gelinin ayağına basabilir, bu da eğlenceli bir rekabet havası yaratabilir. Bu tür gelenekler nikah masasında hem heyecanı azaltmak hem de çiftlerin bu özel gününde keyifli anılar biriktirmelerine katkı sağlar. Bu noktada nikahta ayağa basma geleneğinin nereden geldiği merak edilmektedir.

Nikahta neden ayağa basılır?

Eski çağlarda gerçekleştirilen evlilik törenlerinde çiftlerin ayaklarına basma geleneği sıklıkla uygulanırdı. Bu ritüel kökenine göre; çiftlerin birbirlerine olan bağlılığını ve sadakatini simgeler. Dolayısıyla, ayağa basma adeti evlilik birliğinin güçlü ve kalıcı olmasını ifade etmektedir.

Geçmişte bu gelenek farklı kültürlerde, farklı şekillerde uygulanmıştır. Bazı toplumlarda dualar eşliğinde çiftlerin ayaklarına basılırken, bazılarında ise bu adet daha sembolik bir anlam taşırdı. Günümüzde bu ritüel evde kimin sözünün daha geçerli olacağını belirten bir esprili bir anlamda da gerçekleştirilir. Kadınlar ise genellikle bu ritüeli daha hızlı ve daha kararlı bir şekilde yerine getirdiği için evde kadınların daha fazla söz sahibi olacağına dair bir algı oluşmaktadır.

Nikahta ayağa ne zaman basılır?

Nikahta ayağa basma geleneği imzaların atılmasından sonra gerçekleşir. Genellikle damat imzayı atarken gelin, damadın ayağına basarak bağlılık ve sadakati simgeler. Bazı durumlarda gelinin bu adeti unutmaması için misafirler tarafından hep bir ağızdan “Ayağa bas!” diyerek hatırlatılabilir. Bu ritüel, evlilik birliğinin güçlenmesini ve uzun ömürlü olmasını ifade eder.

Nikahta kim kimin ayağına basar?

Adete göre sadece gelinler değil, damatlar da gelinlerin ayağına basabilir. Bu gelenekte asıl önemli olan kimin daha hızlı olduğu denebilir. Gelinin damadın ayağına basması hem eğlenceli bir ritüel hem de evde kimin daha söz sahibi olacağını simgeler. Günümüzdeki haliyle genellikle kadınlar bu adımı daha hızlı ve kararlı bir şekilde atar.

Anahtar Kelimeler:
nikah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın Mesut Özil'e söylediği cümle gündem oldu

Erdoğan'ın Mesut Özil'e söylediği cümle gündem oldu

Bölgeden korkutan görüntüler! Yunanistan'da deprem fırtınası: Halkı adaları terk ediyor!

Bölgeden korkutan görüntüler! Yunanistan'da deprem fırtınası: Halkı adaları terk ediyor!

Herkes o anları paylaşıyor! Bodrum FK’da Volkan Demirel gönderildi...

Herkes o anları paylaşıyor! Bodrum FK’da Volkan Demirel gönderildi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital mecra mesajı! "Yeni tedbirler gelecek" Engelli öğretmen ataması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital mecra mesajı! "Yeni tedbirler gelecek" Engelli öğretmen ataması...

Dikkat! Tehlikeli virüs pik yaptı: On binlerce kişi hastaneye başvurdu!

Dikkat! Tehlikeli virüs pik yaptı: On binlerce kişi hastaneye başvurdu!

Taksiciler Odası Başkanı Yiğiner ateş püskürdü!

Taksiciler Odası Başkanı Yiğiner ateş püskürdü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.