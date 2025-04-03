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Nintendo, Switch 2'yi duyurdu: İşte özellikleri!

03.04.2025 12:05
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Nintendo, yeni nesil oyun konsolu 'Switch 2'yi tanıttı. Şirket Switch 2 için 5 Haziran’da lansman gerçekleştireceğini açıkladı. Şirket, duyuruyu 60 dakikalık ‘Nintendo Direct’ sunumu sırasında yaparken, yeni konsolun daha büyük ve canlı bir ekran ile geleceğini bildirdi.

Nintendo, Switch 2'yi duyurdu: İşte özellikleri!

'Switch 2’nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, Joy-Con kontrol cihazına eklenen ‘C’ düğmesi olacak. Bu düğme, oyuncuların ‘GameChat’ adı verilen yeni bir özellik aracılığıyla oyun oynarken arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve oyun ekranlarını paylaşmasını sağlayacak. Ayrıca, konsolda dahili bir mikrofon bulunacak ve bu sayede oyuncular sesli sohbet edebilecek. Ancak ‘GameChat’ özelliğini kullanabilmek için Nintendo’nun ‘Switch çevrim içi’ hizmetine abone olunması gerekecek.

YENİ SWITCH 2'DE LCD EKRAN VAR

Yeni 'Switch 2' 1080p çözünürlüğe sahip 7,9 inç LCD ekranla gelirken, uyumlu oyunlar için 4K çözünürlük desteği sunacak. Nintendo’nun yeni nesil konsoluyla birlikte bazı oyunları da piyasaya sürmesi bekleniyor. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Nintendo Nintendo Switch
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