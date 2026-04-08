HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Nisan ayında kar sürprizi! Birçok ilimiz beyaza büründü: İşte yurttan kartpostallık görüntüler!

Bir süredir yurtta etkisini hissettiren ılık hava yerini sağanak yağış ve kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) soğuk ve kar yağışlı hava uyarısı sonrası yurt genelinde birçok ilde kar yağışı görüldü. Başkent Ankara'da da kar yağışı etkisini hissettirirken Doğu Anadolu'daki bazı illerde yollar kapandı. İşte yurttan kar manzaraları!

Nisan ayında kar sürprizi! Birçok ilimiz beyaza büründü: İşte yurttan kartpostallık görüntüler!

Türkiye bir süredir bahar havasının etkisi altındaydı. Yoğun yağışlarla geçen bir haftalık periyodun ardından yurtta günlük güneşlik havalar etkili olmuştu. Ancak MGM, yurt genelinde yeni soğuk ve kar yağışlı bir hava dalgasının hissedileceğini açıklamıştı. MGM'nin uyarısı sonrası birçok ilimizden kartpostallık görüntüler geldi.

Nisan ayında kar sürprizi! Birçok ilimiz beyaza büründü: İşte yurttan kartpostallık görüntüler! 1

BAŞKENT KARA TESLİM

Ankara'nın Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çubuk ilçelerinin yüksek kesimlerine ve yaylarına nisan ayında kar yağdı. Kar yağışı Ankara-İstanbul yolu Akyarma mevkiinde de etkisini gösterdi. Kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.

Nisan ayında kar sürprizi! Birçok ilimiz beyaza büründü: İşte yurttan kartpostallık görüntüler! 2

KARABÜK'TE 'NİSAN KARI'

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, nisan ayında etkili olan kar yağışı sonrası yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Nisan ayında kar sürprizi! Birçok ilimiz beyaza büründü: İşte yurttan kartpostallık görüntüler! 3

Nisan ayında kar sürprizi! Birçok ilimiz beyaza büründü: İşte yurttan kartpostallık görüntüler! 4

KASTAMONU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında yer alan Ilgaz Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor. İlkbahar mevsiminde etkili olan yağışın ardından Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığı 8 santimetreye kadar ulaştı. Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Nisan ayında kar sürprizi! Birçok ilimiz beyaza büründü: İşte yurttan kartpostallık görüntüler! 5

Bozkurt, Çatalzeytin ve Abana ilçelerine ulaşım sağlanan Yaralıgöz geçidi ile Küre Dağları Milli Parkı’nda da kar yağışı etkili oldu.

Nisan ayında kar sürprizi! Birçok ilimiz beyaza büründü: İşte yurttan kartpostallık görüntüler! 6

MARDİN'DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aynı gün içerisinde farklı hava olayları etkili oldu.

Nisan ayında kar sürprizi! Birçok ilimiz beyaza büründü: İşte yurttan kartpostallık görüntüler! 7

İlçe merkezinde güneşli hava seyrini sürdürürken, Nusaybin Barajı çevresinde gök gürültülü sağanak, fırtına ve dolu etkili oldu. Beyazsu bölgesinde ise kar yağışı etkili oldu. Merkezde bahar havası hakimken, yüksek ve kırsal kesimlerde etkisini artıran yağışlarla birlikte ortaya çıkan tablo, Nusaybin'de aynı gün içinde dört mevsimin bir arada yaşandığını gözler önüne serdi.

Nisan ayında kar sürprizi! Birçok ilimiz beyaza büründü: İşte yurttan kartpostallık görüntüler! 8

BOLU'DA KARDAN ULAŞIM AKSADI

Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Gerede'ye kar yağdı. Yağışla birlikte ilçede yeşil alanlar karla kaplandı.

Nisan ayında kar sürprizi! Birçok ilimiz beyaza büründü: İşte yurttan kartpostallık görüntüler! 9

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Gerede geçişinde kar nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmadı.

İlçenin yüksek kesimlerindeki köy ve yaylalar da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

3 AY SONRA ULAŞIMA AÇILABİLDİ

Doğu Anadolu'nun incisi Van ilkbaharı karşılarken, yüksek kesimlerde ise kış halen etkisini gösteriyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, nisan ayında da metrelerce karla kaplı. Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metreyi geçerken, Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van'a ulaşımlarını 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.

Nisan ayında kar sürprizi! Birçok ilimiz beyaza büründü: İşte yurttan kartpostallık görüntüler! 10

Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede ekipler, ara verdikleri yol açma çalışmalarına bugün itibarı ile yeniden başladı. Kar kalınlığının yer yer birkaç metreyi bulduğu güzergahta, çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor.

Nisan ayında kar sürprizi! Birçok ilimiz beyaza büründü: İşte yurttan kartpostallık görüntüler! 11

MGM'DEN UYARI GELMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama gelmişti. MGM'nin açıklaması şu şekildeydi:

"Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, ‘’Bölgemizde beklenen kuvvetli yağışların 9 Nisan Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, 10.04.2026 Cuma günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar mgm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.