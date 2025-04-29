Nisan yağışları İkizdere Barajı'nın su rezervini artırdı

11 Mart'ta sadece 6 aylık su rezervi kaldığı açıklanan Aydın'da, Nisan ayının son haftasında etkili olan yağışlar hem vatandaşlara hem de yetkililere umut verdi. Mart ayının ikinci haftasında yalnızca yüzde 13.5 doluluk oranına sahip olan İkizdere Barajı, son yağışlarla birlikte gözle görülür şekilde suyla dolmaya başladı. Özellikle Aydın'ın İncirliova ilçesinde yer alan ve kentin su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan İkizdere Barajı'ndaki yükselen su seviyesi dikkat çekti.

Yetkililer, barajdaki artışın sevindirici olmakla birlikte su kullanımında yine de tasarrufa dikkat edilmesi gerektiğini vurgulu. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki haftalarda da zaman zaman yağışların devam etmesi bekleniyor. Aydın genelinde son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi ciddi oranda düşmüş, yetkililer su kaynaklarının dikkatli kullanılmasına yönelik uyarılarda bulunmuştu. Nisan ayındaki yağışlar ise doğanın yeniden canlanmasına ve su kaynaklarının toparlanmasına önemli katkı sağladı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır