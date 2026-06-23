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Nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Kuyumcuda her şeyi anlatmış: Kıskançlık ve ayrılık detayı

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Melih Kadir Yılmaz

Hatay'da nişanlısı tarafından öldürülen Lamiya Azazi’nin ölmeden 1 hafta önce bilezik almak için kuyumcuya gittiği anlar kameraya yansıdı. Kuyumcu Mehmet Şirin, Lamiya’nın nişanlısından dert yandığını aktardı ve "Eşimle birlikte kahve içip dertleştiler. Genel olarak, nişanlısının çok kıskanç olduğunu ve ayrılmak istediği hakkında konuştular" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde yaşanan olayda; Üstün Ç. isimli şahıs, 6 ay önce nişanlandığı Lamiya Azazi (30) ve babası Yusuf Azazi'yi (65) silahla vurarak öldürmüştü.

KUYUMCUDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Konteynerde yaşanan kan donduran olay sonrası Lamiya Azazi’nin katledilmeden 1 hafta önce kuyumcuya gittiği anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Lamiya’nın kuyumcuya gelerek bilezik fiyatlarını sorduğu ve iş yeri sahibiyle sohbet ettiği anlar yer aldı.

Nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Kuyumcuda her şeyi anlatmış: Kıskançlık ve ayrılık detayı 1

KUYUMCU, ARALARINDAKİ KONUŞMAYI ANLATTI

Lamiya’nın iyi ve özgüvenli bir kadın olduğunu ifade eden kuyumcu Mehmet Şirin, genç kadının nişanlısının kıskançlık yaparak kendisini sürekli aradığını ve açmadığında kızdığını söyleyerek ayrılmak istediğini söylediğini dile getirdi.

Nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Kuyumcuda her şeyi anlatmış: Kıskançlık ve ayrılık detayı 2

"BİLEZİK FİYATLARINI SORDU"

Nişanlısı tarafından öldürülen kadının geçen hafta bilezik almak için iş yerine geldiğini ifade eden Mehmet Şirin, "Nişanlısı tarafından öldürülen kadın, geçen hafta sabaha karşı kuyumcu iş yerime geldi. Kadın bilezik fiyatlarını sordu ve sonra eşim ona kahve içer misin diye sordu.

Nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Kuyumcuda her şeyi anlatmış: Kıskançlık ve ayrılık detayı 3

KUYUMCUDA KISKANÇLIK VE AYRILIK KONUŞMASI

Eşimle birlikte kahve içip dertleştiler. Genel olarak, nişanlısının çok kıskanç olduğunu ve ayrılmak istediği hakkında konuştular. Nişanlısı tarafından öldürülen kadın; iyi, sakin ve öz güvenli biriydi.

"TELEFONU AÇMAZSA KENDİSİNE ÇOK KIZIYORMUŞ"

Böyle bir olay olacağını düşünmüyordu. Kadının dediğine göre, nişanlısı sürekli telefonla arıyor ve açmazsa kendisine çok kızıyormuş" ifadelerini kullandı.

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Hatay
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