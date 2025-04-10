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Nişanlısına sürpriz yapacaktı faciayı yaşadı! Sprey boya bomba gibi patladı: Hastanede yatarken evi yandı

Erzurum’da Muhammed Yılmaz nişanlısına hediye paketi yapmak için kullandığı sprey boya kutusunu suyun içine koyup ocakta ısıtınca faciayı yaşadı. Spreyin patlaması sonucu Yılmaz, hastanelik oldu. Parmaklarında, boynunda ve yüzünde yanıklar oluşan Yılmaz, tedavi altına alındı. Bu sırada kimsenin olmadığı evde yangın çıktı.

Nişanlısına sürpriz yapacaktı faciayı yaşadı! Sprey boya bomba gibi patladı: Hastanede yatarken evi yandı
Çiğdem Sevinç

Yazın inşaatlarda çalışıp, kışın da köyünde hayvancılık yapan Muhammed Yılmaz, nişanlısına sürpriz yapmak isterken kabusu art arda yaşadı. Nişanlısına hediye paketi yapmak isteyen Yılmaz, hediyeleri içine koyacağı tahtadan meyve kasasını boyamak için sıktığı sprey boya kutusunun çalışmadığını fark etti.

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SPREY KUTUSUNU OCAĞA KOYDU

Yılmaz, spreyin donmuş olabileceğini düşünüp, su dolu kabın içinde ocakta bekletti. Yılmaz, bir süre sonra sprey kutusundaki boyanın çözünüp çözünmediğini anlamak için eliyle salladı. Olanlar ise o zaman oldu.

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EVİ DE YANDI

Sağ el parmakları, boynu ve yüzünde yanıklar oluşan Yılmaz, babası ve kuzeni tarafından araçla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kimsenin kalmadığı evde yangın çıktı. Patlama ve yangın nedeniyle evde zarar oluştu.

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'KİMSE BENİM YAPTIĞIM GİBİ YAPMASIN'

Adile-Hasan Yılmaz çiftinin 8 çocuğundan 4'üncüsü olan Muhammed Yılmaz, yaşadıklarını anlattı. Yılmaz, "Nişanlıma hediye paketi yapmak için kasa aldım. Kasaya dekor verebilmek için sprey boya aldım. Spreye bastım fakat içinden boya çıkmadı ben de tüpte sıcak suda ısıtayım belki açılır diye düşündüm. Isıttıktan sonra elime alıp çalkaladığımı biliyorum. O ara patladı. Evin kapısı penceresi hasar görmüş, yangın da çıkmış. Babam ve kuzenim yanımdaydı, yardım etti, beni hastaneye getirdiler. El parmaklarımda, yüzüm ve boğazımda yanıklar oluştu. Kimse benim yaptığım gibi yapmasın. Eğer spreyden boya çıkmıyorsa sakın ısıtmasın yenisini alsınlar" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum yanık saç spreyi boya
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