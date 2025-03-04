Normal doğumun faydaları saymakla bitmiyor: Anne ve bebeğin bağışıklığını güçlendiriyor…

Yapılan araştırmalar, normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin annelerinin doğum kanalındaki mikroorganizmalarla temasa girerek daha zengin ve sağlıklı bir mikrobiyotaya sahip olabildiklerini ortaya koyuyor.

Sezaryen doğumda bebekler, annelerinin cildiyle temas ederek farklı bakterilerle karşılaşmaktadır. Bu durum, bağırsak mikrobiyotasının daha zayıf olmasına ve bazı hastalıklara yakalanma riskinin artmasına neden olabilmektedir. Sezaryen doğum sırasında kullanılan antibiyotikler de bebeğin mikrobiyota çeşitliliğini azaltabilir. Dr. Ramazanoğlu, normal doğumun yenidoğan bebeklerin sağlığı ve bağışıklığı üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

“DOĞUM ŞEKLİ MİKROBİYATANIN OLUŞUMUNDA BÜYÜK ROL OYNAR”

Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin daha zengin mikrobiyotaya sahip olduğunu vurgulayan Ramazanoğlu, "Mikrobiyota, insan vücudunda ve çevresinde bulunan, bakteri, virüs ve mantarlar topluluğuna verilen isimdir. Bebekler dünyaya geldiklerinde, vücutlarındaki faydalı mikroorganizmalar (mikrobiyota) sayesinde bağışıklık sistemleri güçlenir ve sağlıklı bir şekilde gelişirler. Ancak doğum şekli, bu mikrobiyatanın oluşumunda büyük bir rol oynar. Araştırmalara göre, normal doğumla dünyaya gelen bebekler, annelerinin doğum kanalındaki faydalı bakterilerle temas ettikleri için daha zengin ve sağlıklı bir mikrobiyotaya sahip olmaktadır. Bu bakteriler, bağışıklık sistemini güçlendirerek astım, obezite, alerji, çölyak hastalığı ve dikkat eksikliği gibi hastalıklara karşı koruyucu etki göstermektedir Öte yandan, sezaryen doğumda bebekler, annelerinin cildiyle temas ederek farklı bakterilerle karşılaşmaktadır. Bu durum, bağırsak mikrobiyotasının daha zayıf olmasına ve bazı hastalıklara yakalanma riskinin artmasına neden olabilmektedir. Ayrıca sezaryen doğum sırasında kullanılan antibiyotikler de bebeğin mikrobiyota çeşitliliğini azaltabilir" dedi.

“DOĞUM ŞEKLİ NE OLURSA OLSUN ANNE İLE HEMEN TEN TEMASI SAĞLANMALI”

Emzirmenin önemini ifade eden Uzm. Dr. Zeynep Banu Ramazanoğlu, "Doğum şekli ne olursa olsun, bebeğin sağlıklı bir mikrobiyotaya sahip olması için anne ile ten temasının sağlanması ve emzirmeye erken başlanması büyük önem taşımaktadır. Özellikle "ilk süt" olarak bilinen kolostrum, bebeğin bağışıklığını güçlendiren çok değerli besin öğeleri içerir. Bu nedenle, bebeklerin en kısa sürede anneleriyle temas etmesi ve anne sütüyle beslenmesi gerekmektedir. Bu sayede, sağlıklı bir mikrobiyotaya sahip olmaları ve ilerleyen yaşlarda daha güçlü bir bağışıklık sistemine kavuşmaları sağlanabilmektedir" şeklinde konuştu.

(İHA)