Normalde ücretsiz ancak 'Rektörlük kararı' para aldırdı! Üniversitedeki sınava aracıyla giden şaştı kaldı... Pankart bile asmışlar

MYNET ÖZEL | Kimisi ikinci üniversite için kimisi de üniversite bitirmek için, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne (AUZEF) kayıt oluyor. Önce vizeler sonra finaller, şimdi de bu ikisinden yeterince başarılı olamayan öğrencilerin girdiği bütünleme sınavları...

GÖREN TEPKİSİNİ GİZLEYEMEDİ

Hem öğrenciler hem de aileler, bu haftasonu okullara adeta akın ederken bir şaşkınlık yaşadılar. Sınavların yapıldığı okullarda rektörlerin aldığı bazı kararlar tepki topladı.

Özellikle İstanbul'da çekilen bir pankart, vatandaşların tepkisini çekti.

SINAVA GİRMEK İSTİYORSAN PARK ÜCRETİNİ ÖDEYECEKSİN

İstanbul Üniversitesi'nin Avcılar'daki Cerrahpaşa kampüsüne sınav için gelip aracını park etmek isteyen her araçtan 50 TL ücret istendi. Kampüs girişine bir de pankart asıldı.

NORMALDE ÜCRETSİZ ANCAK İSTENİLEN PARA 'REKTÖR KARARI'

Normalda ilk yarım saati ücretsiz olan otoparkın 50 TL ile ücretlendirilmesi ise tepki topladı.

Vatandaşların tepki göstermesi üzerine kapıdaki görevliler "Rektörlüğün kararı" diyerek yanıt verdi.

Söz konusu kampüste otopark ücretlerinin tarifesi ise şu şekilde;