Nöroteknoloji nedir, beyinle bilgisayar nasıl iletişim kurar?

Nörobilimin kapsamı oldukça geniştir. Tarihi çok eskilere dayalı olan sinir sistemi çalışmalarının geldiği son nokta olarak da kabul edilir. Farklı uygulama alanları bulunan nöroteknoloji sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin geldiği çok ileri bir seviye olarak kabul edilmektedir. Yapay zeka teknolojilerini içeren dijital tıp alanının bir parçasıdır ve birçok farklı disiplin ile bir araya gelerek çalışabilmesi özelliği sayesinde disiplinler arasıdır.

Nöroteknoloji nedir?

Sinir bilimi ya da nörobilim ve birleştirici bir multidisipliner alanı ifade eden nöroteknoloji, bu alanda birçok olayı ve farklı disiplinleri bir araya getirmektedir. Nöroteknoloji sinir bilimi araştırmalarındaki insanların kullanımı ve iyileştirmeler yolları ile yeni teknolojilerin geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu alanda insan sinir sisteminin ayrıntılarını derinleştirmek ve bu bilgileri teknolojik uygulamaları dönüştürmek amacı ile sürekli olarak bir alandır. Tıbbi bilimler, tıp, mühendislik gibi birçok farklı alanda da önemli bir potansiyeli bulunmaktadır.

Nöroteknolojinin avantajları ve sunduğu imkanlardan bazıları şunlardır:

Sinir bilimde ilerleme sağlar.

Nörolojik hastalıkların tanısının konmasını sağlar.

Nörolojik hastalıkların tedavi süreçlerini destekler.

Duyu iyileştirilmesini sağlar.

Beyin plastitiği üzerine yapılan çalışmalarda beyinde parçalanma üzerinde olumlu etki potansiyeline sahiptir.

Kapsamlı aktiviteleri kaydetme ve manipüle etme yetisine sahiptir. Bu sayede taramalara yeni boyutlar katar.

Nöroteknoloji beyinle bilgisayar nasıl iletişim kurar?

Brain-computer interface ya da Türkçe karşılıkları ile beyin bilgisayar ara yüzü, zihin makine ara yüzü ya da beyin makine ara yüzü dış bir cihaz ile beyin arasındaki direkt iletişim sağlayan yola verilen isimdir. Beyin bilgisayar ara yüzü ifadesi yetmişli yıllarda yapılan çalışmalar ile temeli atılan araştırmaları ifade etmektedir. Bu ara yüz genel olarak insanoğlunun duyusal ya da bilişsel motor fonksiyonlarına yardımcı olabilmek ya da onları tamir edebilmek amaçları ile kullanılmaktadır.

Sinir teknolojisi adı da verilen beyin bilgisayar ara yüzü, beynin kortikal plastisitesi sebebi ile implante adilmiş olan protezlerden gelen sinyaller, adaptasyon sürecinden sonra beyin tarafından efektör ya da doğal sensör gibi kullanabilmektedir. İlk kez insanlara implante edilen ilk nöroprotez cihazın doksanlı yılların ortalarında ortaya çıktığı bilinmektedir.