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Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliği konutuna el bombalı saldırı

İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliğinin konutuna el bombası atıldı. İsrail basınındaki haberlere göre, Norveç Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamasında saldırıda herhangi bir çalışanının yaralanmadığını ekledi.

Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliği konutuna el bombalı saldırı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konutunun bahçesine el bombası atılan Norveç'in Tel Aviv Büyükelçisi Per Egil Selvaag ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Saldırıyı kınadığını belirten Saar, İsrail polisinin söz konusu saldırıyı düzenleyenleri bir an önce bulacağına ve kanuna teslim edeceğine inandığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının ardından Norveç, Mayıs 2024'te Filistin devletini tanıma kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da buna karşın Norveç'in Filistin işlerine bakan diplomatlarının diplomatik statüsünü sonlandırmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Norveç Tel Aviv
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