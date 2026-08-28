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Norveç Kralı 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti

Norveç'in 35 yıllık hükümdarı Kral 5. Harald, hemolitik anemi tedavisi gördüğü Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde 89 yaşında vefat etti. Kralın vefatının ardından ülkede yas ilan edilirken, monarşiyi modernleştiren mirası hafızalardaki yerini koruyor.

Norveç Kralı 5. Harald 89 yaşında hayatını kaybetti

Avrupa kraliyet ailelerinin en saygın ve sevilen figürlerinden biri olan Norveç Kralı 5. Harald, 89 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Bir süredir nadir görülen bir kan hastalığı olan hemolitik anemi nedeniyle Oslo Üniversitesi Hastanesi Rikshospitalet’te tedavi altında bulunan tecrübeli monark, yerel saatle sabah 06.35'te hayatını kaybetti.

Kraliyet Sarayı tarafından yapılan resmi açıklamada, Kral Harald'ın son anlarında yanında aile fertlerinin olduğu ve huzur içinde vefat ettiği bildirildi. Acı haberin duyulmasının ardından başkent Oslo'daki Kraliyet Sarayı'nın çatısında dalgalanan kraliyet bayrağı yarıya indirildi. Ülke genelinde derin bir üzüntü yaratırken, çok sayıda Norveçli saray binasının önüne çiçekler bırakarak ve mumlar yakarak saygılarını sunmaya başladı.

  1. yüzyıldan bu yana Norveç topraklarında doğan ilk kral unvanına sahip olan 5. Harald, 1991 yılında tahta çıkmıştı. 35 yıllık iktidarı boyunca monarşiyi çağdaş dünya standartlarına taşıyan radikal adımlarıyla tanındı. Kraliyet geleneklerini yıkarak halktan biriyle evlenmesi ve toplumsal eşitlik konularındaki yenilikçi tutumu, onun kamuoyu tarafından 'Halkın Kralı' olarak benimsenmesini sağladı. Ülkenin atlattığı en kritik siyasi ve sosyal kriz dönemlerinde birleştirici ve sakinleştirici bir rol üstlenen Harald, sadece Norveç'te değil, uluslararası alanda da takdir toplayan bir lider oldu.

Kral 5. Harald'ın vefatıyla birlikte Norveç tahtının yeni sahibi de kesinleşti. Anayasal prosedürler uyarınca tahtı, Kral Harald'ın oğlu Veliaht Prens Haakon devralacak. Prens Haakon'un da babasının reformcu çizgisini devam ettirmesi ve modern monarşi anlayışını sürdürmesi bekleniyor.

35 yıl boyunca Norveç halkının sevgisini ve saygısını kazanan Kral 5. Harald'ın vefatı, İskandinavya tarihi için önemli bir dönüm noktası oldu. Geride bıraktığı reformcu miras ve birleştirici duruş, yeni Kral Haakon döneminde de Norveç monarşisinin en büyük rehberi olmaya devam edecek.

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Norveç Kral
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