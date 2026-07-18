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Norveç’te yangın faciası: 100’den fazla ev küle döndü

Norveç’in Drammen şehrindeki bir evde başlayan yangının bölgeye yayılması sonucu 100’den fazla ev kül oldu. Alevler, ormanlık alana da sıçradı.

Norveç’te yangın faciası: 100’den fazla ev küle döndü

Norveç’in güneyindeki Drammen şehrindeki bir evde dün yerel saatle 15.30 civarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler bölgeye ve yakındaki ormanlık alana sıçradı. 400’den fazla kişinin tahliye edildiği faciada, 100’den fazla ev küle döndü. Norveç Sivil Koruma Müdürlüğü yangının, "modern tarihin en büyük yangını" olduğunu ifade etti. Polis, herhangi bir kayıp ihbarı olmadığını belirtirken, yangının bugün de devam ettiğini, henüz kontrol altına alınamadığını aktardı.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Norveç
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