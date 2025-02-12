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Noter videoları ile tanınan Sibel Keskiner bulundu: Dolandırıcılık suçuyla tutuklandı! Büyük bir vurgun mu yaptı?

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
12.02.2025 17:55
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Sibel Keskiner, sosyal medyada noter videoları ile fenomen olmuştu. Kayıplara karışan ve ailesi tarafından da aranan Keskiner, sahte evrak düzenlemekten ve dolandırıcılıktan tutuklandı. Kayıplara bilerek mi karıştığı, tekrar nasıl ortaya çıktığı ve tutuklanma nedeni tüm detayları ile haberimizde…

Noter videoları ile tanınan Sibel Keskiner bulundu: Dolandırıcılık suçuyla tutuklandı! Büyük bir vurgun mu yaptı?

Babası Faruk Keskiner de kızını arıyordu. ‘Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’ programına 19 ocak tarihinde katılmış ve kızını aramaları için yardım istemiştir. Bir erkek ile beraber kaçtığı dışında başka bilgi alınamıyordu. Olaylardan habersiz baba Faruk Keskiner, kızının kaçtığı kişi tarafından öldürüldüğü endişesiyle oldukça tedirgindi.

AİLESİ EMNİYETE GÖTÜRMÜŞ

Didem Arslan Yılmaz’ın programının sonrasında kaçtığı erkek arkadaşı Sibel Keskiner’i ailesine teslim etmiş. Ailesi de kızlarını emniyete götürmüştür.

NOTER VİDEOLARI ONU FENOMEN YAPMIŞTI

Sibel Keskiner, sosyal medya üzerinde noterlik işlemleriyle ilgili eğitici videolar paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

İzmir Torbalı 6. Noterliğindeki görevinde, noter işlemleri hakkında bilgi veren ve insanları bilgilendiren videoları ile sosyal medya fenomeni haline gelmişti.

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SAHTE BELGELERLE ARSA SATIŞI YAPMAK İSTEMİŞLER

Çorum'da, 20 yıl önce vefat eden Muharrem Yılmaz'ın çocukları adına düzenlenen sahte belgelerle bir arsanın mülkiyeti devredilmeye çalışıldı. Arsa, şüpheliler tarafından, Şanlıurfa Bozova Tapu Müdürlüğü'ne başvurularak üzerilerine aldıkları iddiaları ortaya çıktı.

Sahte vekaletnameyle gerçekleştirilen işlemlerin merkezi ise İzmir'in Torbalı ilçesindeki 6. Noterlik oldu. Burada noter katibi olarak çalışan Sibel Keskiner'in, dolandırıcılık çetesine yardım ettiği ve sahte belgeleri hazırladığı ortaya çıktı.

POLİSİN SORUŞTURMASI ARDINDAN TUTUKLANDI!

Polis ekipleri, dolandırıcılık olayı sonrası geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla bağlantılı olarak, üç şüphelinin ismi tespit edilirken, Sibel Keskiner'in bu kişilerle bağlantılı olduğu belirlendi.

Yaptığı noterlik işlemleriyle sahte belgelerin düzenlenmesine yardımcı olduğu tespit edilen Keskiner, polis tarafından gözaltına alındı.

Adli işlemlerinin ardından, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SİBEL KESKİNER’İN SUÇ ORTAKLARI İLE İLİŞKİSİ

Keskiner'in, sahte belgelerle gerçekleştirilen arsa satışında suç ortaklarıyla birlikte hareket ettiği ortaya çıktı. Şüpheliler, vefat etmiş bir kişinin adına sahte belgelerle tapu işlemleri yapmaya çalışırken, Keskiner'in hazırladığı sahte vekaletnamelerle bu işlemleri kolaylaştırdığı anlaşıldı.

Bu olayın ardından, sosyal medya fenomeninin adının karıştığı dolandırıcılık vakası büyük yankı uyandırdı.

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Noter İzmir
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