'Noterde fiyat artırdı' diye yeğenini 4 kurşunla öldürdü!

Amine Bozkurt (40) ile dayısı Ömer A. (63) arasında iddiaya göre; Bozkurt'a ait arsanın satışıyla ilgili otomobilde tartışma çıktı.

SİLAHLA 4 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi ile Ömer A., yanındaki tabancayla Bozkurt'a 4 el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ameliyata alınan Amine Bozkurt, kurtarılamadı. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için morga gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 7 adet boş kovan tespit edildi.

1 KİLOMETRE İLERİDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ve diğer ekipler, olay sonrası kaçan Ömer A.'nın yakalanması için bölgede araştırma başlattı. Ömer A., olay yerine yaklaşık 1 kilometre ileride yürürken yakalandı.

DAYI VE YENGE GÖZALTINA ALINDI

Ömer A. ile olay sırasında yanında bulunan eşi Fadime A. (64), gözaltına alındı. Cinayet silahı Fadime A.'nın üzerinde bulunurken, çift Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ömer A.'nın ilk ifadesinde; Amine Bozkurt'un Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde babasından kalma tarlasının olduğunu ve satış için 1 milyon 800 bin TL'ye anlaştıklarını, notere geldiklerinde 2 milyon 500 bin TL isteyince aralarında tartışma çıktığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

"PİŞMANIM" DEDİ

Ömer A. ve eşi Fadime A., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sağlık kontrolü için hastaneye getirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Ömer A., hastane çıkışında "Cinayeti neden işlediniz? Bir şey söylemeyecek misiniz? Pişman mısınız?" sorularına, "Pişmanım" karşılığını verdi.

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞI KAMERADA

Diğer yandan otomobilde çıkan tartışma sonrası Ömer A.'nın aracın yanından uzaklaşıp, silahı montunun içine koyduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

