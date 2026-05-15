HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Noterde fiyat artırdı' diye yeğenini 4 kurşunla öldürdü!

Antalya'da, 40 yaşındaki Amine Bozkurt'u tabancayla 4 el ateş ederek öldüren dayısı 63 yaşındaki Ömer A., yeğenini noterde fiyat artırdığı için öldürdüğünü itiraf etti.

'Noterde fiyat artırdı' diye yeğenini 4 kurşunla öldürdü!

Amine Bozkurt (40) ile dayısı Ömer A. (63) arasında iddiaya göre; Bozkurt'a ait arsanın satışıyla ilgili otomobilde tartışma çıktı.

SİLAHLA 4 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi ile Ömer A., yanındaki tabancayla Bozkurt'a 4 el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Noterde fiyat artırdı diye yeğenini 4 kurşunla öldürdü! 1

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ameliyata alınan Amine Bozkurt, kurtarılamadı. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için morga gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 7 adet boş kovan tespit edildi.

Noterde fiyat artırdı diye yeğenini 4 kurşunla öldürdü! 2

1 KİLOMETRE İLERİDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ve diğer ekipler, olay sonrası kaçan Ömer A.'nın yakalanması için bölgede araştırma başlattı. Ömer A., olay yerine yaklaşık 1 kilometre ileride yürürken yakalandı.

DAYI VE YENGE GÖZALTINA ALINDI

Ömer A. ile olay sırasında yanında bulunan eşi Fadime A. (64), gözaltına alındı. Cinayet silahı Fadime A.'nın üzerinde bulunurken, çift Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ömer A.'nın ilk ifadesinde; Amine Bozkurt'un Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde babasından kalma tarlasının olduğunu ve satış için 1 milyon 800 bin TL'ye anlaştıklarını, notere geldiklerinde 2 milyon 500 bin TL isteyince aralarında tartışma çıktığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Noterde fiyat artırdı diye yeğenini 4 kurşunla öldürdü! 3

"PİŞMANIM" DEDİ

Ömer A. ve eşi Fadime A., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sağlık kontrolü için hastaneye getirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Ömer A., hastane çıkışında "Cinayeti neden işlediniz? Bir şey söylemeyecek misiniz? Pişman mısınız?" sorularına, "Pişmanım" karşılığını verdi.

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞI KAMERADA

Diğer yandan otomobilde çıkan tartışma sonrası Ömer A.'nın aracın yanından uzaklaşıp, silahı montunun içine koyduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Silinen mesajlar' gerilimi'Silinen mesajlar' gerilimi
Güneş kremi kullanırken yapılan büyük hata ortaya çıktıGüneş kremi kullanırken yapılan büyük hata ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Amasra’daki skandalda Tiktok detayı! “350 liralık yemek” iddiası

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

ŞOK'a oto bakım ürünleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.