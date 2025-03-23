NSDR nedir? NSDR nasıl yapılır?

NSDR tekniği bedeni ve zihni gevşeterek 10 ila 20 dakika gibi kısa sürelerde derin dinlenme yaşamayı sağlar. Gün içerisinde enerji yenilemek ve zihinsel tazelik kazanmak için uygulanabilir. Düzenli uygulandığında stres seviyelerini düşürerek uyku kalitesini de artırabilir.

NSDR nedir?

Yoğun ve stresli bir yaşam, hayat kalitesini düşürüyor. İş temposu, kalabalık şehir ve yoğun bir yaşam insanların psikolojisini de etkiliyor. Bu yoğunluktan uzun süreli ayrılamayan insanlar, stresten ve etkilerinden korunmak için çeşitli yöntemler kullanır. NSDR de bu yöntemlerden biridir.

Non sleep deep rest (NSDR) dilimize uykusuz derin dinlenme olarak çevrilebilir. Bu yöntem sinir sistemini dinlendirmek, sakinleştirmek, zihinsel ve fiziksel olarak yenilenmeyi sağlamak için yapılan gevşeme ve meditasyon yöntemidir. Bu meditasyonla dinlenme haline geçmek hedeflenir. Aynı zamanda NSDR, öğrenmeyi odaklanmayı ve stres yönetimini de destekler.

NSDR terimi sinirbilimci Andrew Huberman tarafından popülerleştirilmiştir. Bu teknik genel olarak Yoga Nidra gibi geleneksel gevşeme yöntemlerine dayanır.

NSDR nasıl yapılır?

NSDR uygulamasını yapmak için:

İlk olarak sessiz ve rahat bir ortam seçilmelidir.

Yere ya da yatağa uzanılarak gözler kapatılır.

Beden tamamen gevşetilir. Bu süreçte rahat kıyafetler giyilmesi ve dış etkenlerden olabildiğince uzak kalınması önemlidir.

NSDR sırasında nefese odaklanılarak derin ve yavaş bir şekilde nefes almak gerekir. Bu, zihni sakinleştirmeye yardımcı olur.

Bedensel rahatlamayı artırmak için vücut tarama adı verilen yöntemden yararlanılabilir. Bunun için derin nefesler alırken tüm dikkat ayak parmaklarından bütün vücuda ilerletilerek her bölgenin tek tek rahatlatılması gerekir. Omuz, boyun ve yüz kasları gün içinde en çok kasılan bölgeler olduğundan bu bölgeler özellikle gevşetilmelidir. Bu uygulama kasların bilinçli olarak gevşetilmesiyle derin bir rahatlık hissi sağlar.

Bedensel rahatlamanın ardından zihinsel gevşemeyi sağlamak için de bir odak noktası belirlenebilir. Bu odak noktası nefes, doğal sesler ya da yönlendirmeli meditasyon olabilir. Beden ve zihin gevşetilerek derin rahatlama tamamlanabilir.

NSDR ortalama olarak 10 ila 20 dakika arasında sürer. Bilinçli gevşeme adımları tamamlandıktan sonra yavaşça gözler açılır. Ardından vücut hafif bir şekilde hareket ettirilir. Günlük rutin şekilde yapıldığında stres seviyeleri azalır, zihinsel odaklanma artar. Ayrıca genel şekilde daha dinç hissetmeye de yardımcı olur.