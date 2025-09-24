HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Nükleer silahlardan bile daha tehlikeli olarak nitelendirmişti! Musk, o ihtimali "Daha önce hiç böyle düşünmemiştim" diyerek açıkladı

Elon Musk, yapay zekâ yarışını sarsan açıklamalarıyla gündemde... Musk, "Artık xAI’ın Grok 5 ile AGI’a ulaşma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Daha önce hiç böyle düşünmemiştim.” ifadelerini kullandı. Musk, daha önce AGI’yi, nükleer silahlardan bile daha büyük bir risk olarak nitelendirmişti.

Nükleer silahlardan bile daha tehlikeli olarak nitelendirmişti! Musk, o ihtimali "Daha önce hiç böyle düşünmemiştim" diyerek açıkladı
Enes Çırtlık

Yapay zekâ yarışında çıtalar birer birer yükseliyor. Henüz dar alanlarda uzmanlaşmış yapay zekâ modellerinin etkileri tartışılırken, Elon Musk’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"MUSK: GROK 5, AGI'YE ULAŞABİLİR"

Elon Musk kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda, Grok 5’in AGI’ye (Yapay Genel Zekâ) ulaşma ihtimali olduğunu düşündüğünü söyledi. Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Artık @xAI’ın Grok 5 ile AGI’a ulaşma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Daha önce hiç böyle düşünmemiştim.” ifadelerini kullandı.

TechRadar'da yer alan habere göre, Musk'ın sözleri, AGI’nin, daha önceki tüm tahminlerden çok daha erken ortaya çıkabileceği anlamına geliyor.

Nükleer silahlardan bile daha tehlikeli olarak nitelendirmişti! Musk, o ihtimali "Daha önce hiç böyle düşünmemiştim" diyerek açıkladı 1

AGI NEDİR?

AGI yani Yapay Genel Zekâ, tüm yapay zekâ şirketlerinin ulaşmayı hedeflediği nokta. Tanımlar sürekli değişip tartışmalara göre uyarlanıyor olsa da, çoğu uzman AGI’yi temelde "Bir yapay zekâ sisteminin insanlar gibi geniş bir görev yelpazesinde düşünebilmesi, öğrenebilmesi ve bilgiyi esnek şekilde uygulayabilmesi" şeklinde tanımlıyor.

Nükleer silahlardan bile daha tehlikeli olarak nitelendirmişti! Musk, o ihtimali "Daha önce hiç böyle düşünmemiştim" diyerek açıkladı 2

AGI NEDEN ÖNEMLİ?

Şirketler AGI’ye ulaşmaya çalışıyor. Çünkü bu başarıldığında bilim, tıp, teknoloji ve günlük hayatımızda devrim niteliğinde ilerlemelerin kapısı açılacak. Ama AGI ile alakalı etik, güvenlik ve kontrol sorunları gibi konularda endişeler var. Çünkü bizden daha üstün düşünebilen bir şeyi kontrol etmemizin mümkün olmayabileceği düşünülüyor.

%10 İLA %20 TAHMİNİ

Birçok isim, AGI’nin gelişimiyle ilgili endişelerini sık sık dile getiriyor. Bu isimlerden biri de derin öğrenmenin öncülerinden biri olarak görülen Geoffrey Hinton. Hinton, önümüzdeki 30 yıl içinde yapay zekânın insan neslinin yok olmasına yol açma ihtimalini %10 ila %20 olarak tahmin ediyor.

Şimdi Musk'a geri dönelim. Ünlü milyarder, geçmişte AGI’nin açık bir eleştirmeniydi. AGI’yi, nükleer silahlardan bile daha büyük bir risk olarak nitelendirmişti. O dönem, sonuçları yeterince değerlendirilmeden bu alana aceleyle girilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyordu.

Nükleer silahlardan bile daha tehlikeli olarak nitelendirmişti! Musk, o ihtimali "Daha önce hiç böyle düşünmemiştim" diyerek açıkladı 3

ENDİŞELENMELİ MİYİZ?

Hindistan Bilim Enstitüsü profesörü ve açık kaynaklı bir yapay zekâ şirketinin kurucu ortağı olan Himanshu Tyagi’ye göre ise henüz endişelenmemize gerek yok:

“Yapay zekânın karmaşık dijital görevleri yerine getirme kapasitesinde olağanüstü gelişmeler görüyoruz. Grok 5’in internet üzerinden karmaşık araştırmalar yapabilmesini ve olağanüstü yanıtlar verebilmesini beklemeliyiz. Buna AGI diyebilirsiniz. Ama yeni bilimsel problemleri çözmesini, yeni sentetik proteinler keşfetmesini yakın zamanda bekliyor muyum? Sanmıyorum.”

Nükleer silahlardan bile daha tehlikeli olarak nitelendirmişti! Musk, o ihtimali "Daha önce hiç böyle düşünmemiştim" diyerek açıkladı 4

Yani, Grok 5 veya yeni nesil ChatGPT gibi gelişmiş yapay zekâlar dijital görevlerde baskın olabilir.
Ama bu, tam anlamıyla AGI’nin çok yakınımızda olduğu anlamına gelmiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mansur Yavaş'tan kritik karar: Canlı yayında açıklayacakMansur Yavaş'tan kritik karar: Canlı yayında açıklayacak
Bakan Göktaş: "Tüm kriz durumlarında en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır"Bakan Göktaş: "Tüm kriz durumlarında en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır"

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.