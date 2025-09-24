Nükleer silahlardan bile daha tehlikeli olarak nitelendirmişti! Musk, o ihtimali "Daha önce hiç böyle düşünmemiştim" diyerek açıkladı

Yapay zekâ yarışında çıtalar birer birer yükseliyor. Henüz dar alanlarda uzmanlaşmış yapay zekâ modellerinin etkileri tartışılırken, Elon Musk’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"MUSK: GROK 5, AGI'YE ULAŞABİLİR"

Elon Musk kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda, Grok 5’in AGI’ye (Yapay Genel Zekâ) ulaşma ihtimali olduğunu düşündüğünü söyledi. Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Artık @xAI’ın Grok 5 ile AGI’a ulaşma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Daha önce hiç böyle düşünmemiştim.” ifadelerini kullandı.

I now think @xAI has a chance of reaching AGI with @Grok 5. Never thought that before. https://t.co/FaBUYegl3D — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2025

TechRadar'da yer alan habere göre, Musk'ın sözleri, AGI’nin, daha önceki tüm tahminlerden çok daha erken ortaya çıkabileceği anlamına geliyor.

AGI NEDİR?

AGI yani Yapay Genel Zekâ, tüm yapay zekâ şirketlerinin ulaşmayı hedeflediği nokta. Tanımlar sürekli değişip tartışmalara göre uyarlanıyor olsa da, çoğu uzman AGI’yi temelde "Bir yapay zekâ sisteminin insanlar gibi geniş bir görev yelpazesinde düşünebilmesi, öğrenebilmesi ve bilgiyi esnek şekilde uygulayabilmesi" şeklinde tanımlıyor.

AGI NEDEN ÖNEMLİ?

Şirketler AGI’ye ulaşmaya çalışıyor. Çünkü bu başarıldığında bilim, tıp, teknoloji ve günlük hayatımızda devrim niteliğinde ilerlemelerin kapısı açılacak. Ama AGI ile alakalı etik, güvenlik ve kontrol sorunları gibi konularda endişeler var. Çünkü bizden daha üstün düşünebilen bir şeyi kontrol etmemizin mümkün olmayabileceği düşünülüyor.

%10 İLA %20 TAHMİNİ

Birçok isim, AGI’nin gelişimiyle ilgili endişelerini sık sık dile getiriyor. Bu isimlerden biri de derin öğrenmenin öncülerinden biri olarak görülen Geoffrey Hinton. Hinton, önümüzdeki 30 yıl içinde yapay zekânın insan neslinin yok olmasına yol açma ihtimalini %10 ila %20 olarak tahmin ediyor.

Şimdi Musk'a geri dönelim. Ünlü milyarder, geçmişte AGI’nin açık bir eleştirmeniydi. AGI’yi, nükleer silahlardan bile daha büyük bir risk olarak nitelendirmişti. O dönem, sonuçları yeterince değerlendirilmeden bu alana aceleyle girilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyordu.

ENDİŞELENMELİ MİYİZ?

Hindistan Bilim Enstitüsü profesörü ve açık kaynaklı bir yapay zekâ şirketinin kurucu ortağı olan Himanshu Tyagi’ye göre ise henüz endişelenmemize gerek yok:

“Yapay zekânın karmaşık dijital görevleri yerine getirme kapasitesinde olağanüstü gelişmeler görüyoruz. Grok 5’in internet üzerinden karmaşık araştırmalar yapabilmesini ve olağanüstü yanıtlar verebilmesini beklemeliyiz. Buna AGI diyebilirsiniz. Ama yeni bilimsel problemleri çözmesini, yeni sentetik proteinler keşfetmesini yakın zamanda bekliyor muyum? Sanmıyorum.”

Yani, Grok 5 veya yeni nesil ChatGPT gibi gelişmiş yapay zekâlar dijital görevlerde baskın olabilir.

Ama bu, tam anlamıyla AGI’nin çok yakınımızda olduğu anlamına gelmiyor.