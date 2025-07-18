HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Numan Kurtulmuş liderler turuna çıkıyor! Gündemde ‘süreç komisyonu’ olacak…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini kabul etti. Kurtulmuş’un liderler turuna çıkarak süreç komisyonu hakkında görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi. Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanları ile de bir araya geleceği duyuruldu.

Numan Kurtulmuş liderler turuna çıkıyor! Gündemde ‘süreç komisyonu’ olacak…
Taner Şahin

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin grup başkanvekillerini kabul etti. Meclis’teki kabulde, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

Kabulde, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda önümüzdeki günlerde kurularak ilk toplantısını gerçekleştirecek komisyonun çalışma yöntemi ve sürece ilişkin, TBMM'de grubu bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle görüş alışverişi yapıldı.

TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Meclis’te kurulacak komisyonla ilgili daha evvel partilerden aldığı görüşler ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya katılan grup başkanvekilleri de partilerinin görüşlerini ifade etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partisinin komisyon çalışmalarına üye vermeyeceğini ve katılmayacağını iletti.

TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Türkiye’nin terörsüz geleceğinin inşasında Meclis’in üstleneceği sorumluluklara dikkati çekerek, bu süreçte Meclis'in ortak tutum sergilemesinin önemini bir kez daha vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını! Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını!
Sağlık Bakanı verileri açıkladı...Sağlık Bakanı verileri açıkladı...

Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bilenler kimin kime hizmet ettiğini bilirler ama susarlar.
En Çok Okunan Haberler
600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın yiğit evladı' demişti! O başsavcıdan yeni açıklama geldi

Mansur Yavaş'a 'Ankara'nın yiğit evladı' demişti! O başsavcıdan yeni açıklama geldi

Fenerbahçe'de 'KAP' an meselesi! Sarı-Lacivertliler tek uçakla 2 dünya yıldızı getiriyor

Fenerbahçe'de 'KAP' an meselesi! Sarı-Lacivertliler tek uçakla 2 dünya yıldızı getiriyor

MHP'li ismin fotoğrafındaki 'Öcalan' detayı gündem oldu

MHP'li ismin fotoğrafındaki 'Öcalan' detayı gündem oldu

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı!

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı!

2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.