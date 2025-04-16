Numan Kurtulmuş ve Ömer Çelik'ten Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı: Hastaneyi ziyaret ettiler

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, gece saatlerinde kalp rahatsızlığı yaşayarak hastaneye kaldırıldı. 12 saatlik bir operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korumaya devam ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere hastaneye gitti. Pervin Buldan, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelen Kurtulmuş ve Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletti.

"İYİ BİR SİYASETÇİ, VATANINI SEVEN BİR İNSAN"

Konula ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı;

"Durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler de bulunuyor. Herkesin gösterdiği iyi niyetli temennileri biz de gördük. İyi bir siyasetçi, vatanını seven bir insandı. Ümit ediyoruz en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönecektir. Bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmeleri açıklamak bana düşmez. Ameliyatlar son derece başarılı şekilde yapıldı."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada " Bize düşen dua etmek, en yakın zamanda aramızda görmek istiyoruz" ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor dün gece de bilgi aldı, Cumhurbaşkanımızın da hem ailesine hem sevenlerine geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz".