Nusaybin’de ilk kez model uçak eğitimlerinde uygulamalı test etkinliği düzenlendi

Türk Hava Kurumu ile Mardin’in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde, ilçede ilk defa yürütülen model uçak eğitimleri kapsamında uygulamalı test etkinliği gerçekleştirildi.

Türk Hava Kurumu model uçak eğitmeni Aydın Aydeniz tarafından verilen model uçak rehber öğretmen başlangıç kursu çerçevesinde düzenlenen etkinlik, öğretmenler ve antrenörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim sürecinde verilen teorik bilgilerin ardından sahada yapılan uygulamalı test uçuşlarıyla katılımcılar, model uçakların montajı, uçuş öncesi hazırlıklar, kontrol aşamaları ve güvenli kullanım konularında pratik deneyim kazandı.

Nusaybin’de ilk kez düzenlenen bu çalışma, havacılığa ilgi duyan eğitimcilerin bilgi ve becerilerini artırmanın yanı sıra ilçede havacılık kültürünün geliştirilmesine de önemli katkı sunacak.

Kaynak: İHA

