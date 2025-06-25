Nvidia, RTX 5050 ekran kartını tanıttı: İşte özellikleri!

Nvidia, hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için ışın izleme ve Multi Frame Generation özellikli DLSS 4 desteğine sahip GeForce RTX 5050 GPU’larını duyurdu. RTX 5050, Steam üzerinde hâlâ en popüler GPU’lardan biri olan RTX 3050’nin doğrudan halefi olarak geliyor.

MASAÜSTÜ İÇİN RTX 5050'NİN ÖZELLİKLERİ

Masaüstü tarafında RTX 5050, 249 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak, 130W’a kadar güç tüketecek ve 8GB bir önceki nesil GDDR6 video belleği (VRAM) ile 2.560 Blackwell CUDA çekirdeği barındıracak. The Verge'ün haberine göre kartlar Asus, Gigabyte, MSI, Zotac ve diğer üçüncü taraf iş ortakları tarafından üretilecek ve Temmuz ayının ikinci yarısında sevkiyata başlanması bekleniyor. Nvidia’nın Game Ready Sürücüleri’nin ise Temmuz başında yeni kartlarla uyumlu olacak şekilde güncellenmesi planlanıyor.

DİZÜSTÜ İÇİN RTX 5050'NİN ÖZELLİKLERİ

RTX 5050 dizüstü GPU’su ise 35W ile 100W arası güç tüketecek, 8GB GDDR7 VRAM ve 2.560 Blackwell CUDA çekirdeğine sahip olacak. 5050 GPU’lu dizüstü bilgisayarlar 999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Nvidia’nın Game Ready sürücüleri yayınlanmadan piyasaya çıkan erken modellerde ise 5050 GPU’ya yönelik sürücüler önceden yüklü olarak gelecek.

GDDR7 VRAM, GDDR6’ya kıyasla daha enerji verimli olduğu için 5050’in dizüstü sürümü daha ince kasalı cihazlara daha az ısınarak sığabilecek.

"RTX 3050’YE GÖRE YAKLAŞIK %60 DAHA HIZLI"

Nvidia, 5050’nin “DLSS 4 ve Multi Frame Generation sayesinde Cyberpunk 2077 ve Avowed gibi tek oyunculu oyunlarda yüksek ayarlarda etkileyici bir ışın izleme deneyimi” sunabileceğini iddia ediyor.

Yayınlanan grafikte, 4x MFG açıkken bu senaryoda 5050’nin 150 fps’nin üzerinde performans sağladığı görülüyor. Ancak küçük yazılarda bu testlerin 1080p çözünürlükte, 479 dolarlık AMD Ryzen 7 9800X3D işlemciyle eşleşmiş bir sistemde yapıldığı belirtiliyor.

Tam raster performansında ise Nvidia, RTX 5050’nin iki nesil önceki RTX 3050’ye göre yaklaşık %60 daha hızlı olduğunu öne sürüyor.