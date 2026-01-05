Nvidia RTX 5090 bulunamaz hale gelebilir: Almanya'da "bellek krizi" stokları vurdu

Bellek kıtlığı veya bellek krizi olarak isimlendirilen durum sürerken, grafik kartı tedarik zincirinden de iyi haberler gelmiyor. Son haberler, artık yeterli sayıda Nvidia GPU satın alamayan Alman bir bilgisayar parçaları satıcısından geldi. Reddit kullanıcısı Gb2753, tedarikçisinin RTX 5070 üzerinde nasıl limit uyguladığını anlattı. Daha da önemli olan, üst düzey RTX 50 serisi kartların hiç bulunmuyor olması.

RTX 5070 TEDARİĞİNE BELLEK KRİZİ ENGELİ

Parça satıcısının tedarikçisi, kötü haberi bir e-posta ile paylaştı. Notebookcheck.net'te yer alan habere göre, zorlu piyasa koşulları nedeniyle, bilgisayar parçaları satıcısı tek seferde sadece 5 adet RTX 5070 sipariş edebiliyor. Bu arada satıcı; RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 için başka bir kaynak bulmak zorunda.

5.000 DOLAR SÖYLENTİSİ

Durumun ciddiyetini gösteren tedarikçi, mevcut siparişleri iptal etti. Diğer satıcılar stok bulsa bile, muhtemelen çok daha yüksek fiyatlar ödeyecekler. Yakın tarihli bir söylentide, bazı RTX 5090 modellerinin ABD'de 5.000 dolar barajına ulaşabileceği öne sürülmüştü.

Alıcılar, Japonya gibi diğer ülkelerdeki perakendecilerin de RTX 50 serisi alımlarını kısıtladığını görüyor.

VRAM'SIZ GPU ÇEKİRDEĞİ

Nvidia da odak noktasını yapay zeka çiplerine kaydırıyor gibi görünüyor. Yakın tarihli bir rapor, şirketin 2026'nın başlarında Blackwell grafik kartı üretimini %40'a kadar azaltabileceğini ortaya koydu. Dikkat çeken bir diğer gelişme ise şu: Nvidia, GPU çekirdeklerini (dies) iş ortaklarına üzerinde VRAM takılı olmadan göndermeye başlamış olabilir. Bu, kart üreticilerin kendi belleklerini bulmak zorunda bırakıyor.

Yüksek bellek fiyatlarıyla karşı karşıya kalan oyuncular, PC toplama projelerini tamamlamakta zorlanıyor. Başlangıçta sorunun nedeni DDR5 RAM idi ancak depolama maliyetleri de artıyor. Yapay zeka patlamasından önce, orta ve üst seviye ekran kartları sistemin en pahalı bileşenleriydi. Eğer daha fazla dağıtıcı GPU tedariğini keserse, kriz çok daha vahim bir hal alabilir.