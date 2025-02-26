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O bir doğa çöpçüsü… Siyah asker sineği organik atıkları yiyerek geri dönüşüm sağlıyor: 'Yiyemedikleri hiçbir şey yok'

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
26.02.2025 11:41
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Bilim dünyasında dikkat çeken bir keşif, organik atıkların doğaya geri kazandırılması konusunda devrim yaratma potansiyeline sahip: Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Yanar’ın liderliğinde geliştirilen siyah asker sineği böceği, evsel atıklardan bozulan gıdalara kadar geniş bir yelpazede organik atıkları hızla tüketiyor. Detaylar haberimizde...

O bir doğa çöpçüsü… Siyah asker sineği organik atıkları yiyerek geri dönüşüm sağlıyor: 'Yiyemedikleri hiçbir şey yok'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, özel laboratuvarlarda ürettikleri ‘siyah asker sineği böceği’ için, "Yiyemedikleri hiçbir şey yok" dedi. Böceğin organik atıkların dönüşümünde oynadığı hayati rolün altını çiziyor.

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Atık tüketim oranları son derece yüksek olan bu böcek, bazı besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı türüyle karşılaştırılamayacak kadar etkili; bu da onun, sıfır atık hedefleri doğrultusunda gelecekte büyük bir çözüm sağlayabileceğini gösteriyor.

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Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, "Atık tüketim oranları çok yüksek, organik atık noktasında hemen hemen yiyemedikleri hiçbir şey yok" dedi.

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“KÜFLENEN VE BOZULAN GIDALAR BU BÖCEK SAYESİNDE DOĞAYA TEKRAR DÖNDÜREBİLİR”

Pazar atıklarından hal atıklarına, restoran atıklarından balık atıklarına kadar birçok atığı saatler içerisinde tüketen "siyah asker sineği böceği", OMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde üretiliyor. Üretilen bu böcekler üzerinde Doç. Dr. Oğuzhan Yanar ve ekibi AR-GE çalışması yapıyor. Evde yemek yaparken soyulan patatesin, patlıcanın, küflenen peynirin ya da bozulan gıdaların bu böcek sayesinde doğaya tekrar döndürebildiğini ifade eden Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, böcekten çok kaliteli bir gübre de elde edildiğini söyledi.

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“KURTARABİLECEĞİMİZ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞTÜRELİM"

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, "Dünyada güncel olan atıkların ortadan kaldırılması, özellikle de organik atıkların ortadan kaldırılması noktasında böceklerle ilgili bir çalışmamız var. Bu tür bize gelecekte atıkların dönüştürülmesi, hatta sıfır atığa dönüştürülmesi noktasında son derece umut vadediyor. Şu anda laboratuvarımızda AR-GE çalışmamızı devam ettiriyoruz. Ziraat fakültesinde değerli hocalarımızla beraber bitki yetiştiriciliği, sera uygulamaları gibi uygulamalarımız devam ediyor. Bu böcek, özellikle gelişmiş ülkelerin üzerinde durduğu, son derece önem verdiği bir böcektir. Atık tüketim oranları çok yüksektir. Organik atık noktasında hemen hemen yiyemedikleri hiçbir şey yok. Patatesin kabukların, balığın yenilmeyen baş kısmı gibi akla gelen organik anlamda ne varsa hepsini tüketebiliyor. Türün güzelliği şudur; Organik atıkları tükettiriyorsunuz ve sonrasında çok kaliteli bir gübre elde ediyorsunuz. Bunun yanı sıra böcek tavuk veya balık yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılabiliyor. Pet yemi olarak değerlendirebiliyor. AR-GE çalışması sürüyor. Biz istiyoruz ki dünyada aynı anda, eş güdümlü şekilde bu böceği kullanalım. Atıklarımızın hepsini bertaraf edemeyeceğiz ama en azından kurtarabileceğimiz atıkları geri dönüştürelim" ifadelerini kullandı.

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“MÜKEMMEL BİR GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR”

Yerel yönetimlere seslenen Doç. Dr. Yanar, "Özellikle yerel yönetimlerin bize kulak vermelerini istiyoruz. Böceği beslerken biz bir yem rasyonu yapıyoruz. Örneğin karnabahar yaprağı, çürümüş portakal, çürümüş mandalina, balığın iç organları gibi besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı grubu yok. Bunların hepsinin dışkılarının mükemmel bir gübreye dönüştüğünü bilimsel yaptığımız analizlerle kanıtlamış durumdayız" dedi.

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ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Doç. Dr. Oğuzhan Yanar ve ekibi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Yalçın'ın tam desteğini arkalarına alarak bu konuda AR-GE ve yüksek lisans tez çalışmaları yürütmeye devam ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi geri dönüşüm bilimsel araştırma böcek doğa
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