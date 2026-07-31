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O eser gönülleri “MÜHÜR”ledi! Ayasofya Yankısı!

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümünde yayın hayatına katılan "Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi" isimli eser hem akademi dünyasında hem de edebiyat çevrelerinde yankı uyandırdı.

O eser gönülleri “MÜHÜR”ledi! Ayasofya Yankısı!

24 Temmuz’da raflarda yerini alan ve ilk gün Demirören Yayınları’nın web sitesinde 2 milyonu aşkın kişi tarafından incelenen Fethin Mührü, uzmanlardan da tam not aldı. Prof. Dr. Süleyman Berk, eserde eşsiz güzellikle kareler olduğunu söylerken Yazar Hasan Mert Kaya, eserin akademik başvuru niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Merak uyandırdı

O eser gönülleri “MÜHÜR”ledi! Ayasofya Yankısı! 1

Yayınlandığı gün 2,1 milyon kullanıcı, Demirören Yayınları’nın resmî web sitesi üzerinden eseri inceledi.

Çok güzel bir jest

O eser gönülleri “MÜHÜR”ledi! Ayasofya Yankısı! 2

Kitabın hazırlanmasına katkı sunan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğterim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Berk, Fethin Mührü adlı eserin Ayasofya’nın açılış yıl dönümüne özel çok önemli bir armağan olduğunu kaydederek “Hem baskısı hem hazırlanması mükemmel. Çok güzel bir jest oldu.” dedi. Prestijli eserde Yıldız Fotoğraf Albümünden fotoğraf kareleri bulunduğunu kaydeden Prof. Berk, “Bir de günümüz sanatçılarının çektiği fotoğraflar var. Her birisi eşsiz güzellikte kareler.” değerlendirmesini yaptı.

Kapsamlı ve nitelikli

Arkeoloji, sanat tarihi ve İstanbul üzerine yazılar kaleme alan ve kitabı yayına hazırlayan ekibin içerisinde yer alan Hasan Mert Kaya, Fethin Mührü’nün “Herkesi ciddi anlamda besleyecek, arşiv niteliğindeki görsellerle bir araya getirilmiş muazzam bir eser.” olduğunu belirterek “Son yıllarda Ayasofya ile ilgili gördüğümüz en kapsamlı, en nitelikli çalışma olmuş.” dedi. Mimar Fossati ve ekibinin yaptığı restorasyon sırasında dökülen mozaiklerden oluşturulan Sultan Abdülmecit tuğrasının kitabın en önemli görsellerinden biri olduğunu anlatan Yazar Kaya, “İlk defa yayınlanan görseller ve onların metin bilgeleri ile gerçekten bir akademik başvuru niteliğinde.” ifadelerini kullandı.

İlk kez yayınlanan fotoğraflar

O eser gönülleri “MÜHÜR”ledi! Ayasofya Yankısı! 3

Ayasofya’nın asırları aşan tarihini tüm yönleriyle ele alan Fethin Mührü’nde eski ve yeni dönemlere ait toplam 229 fotoğraf bulunuyor. Giriş bölümünde yer alan gravür ve minyatürler dikkat çekiyor. Eserde, 20’nci yüzyılın ilk yarısında İstanbul’un her köşesini kadrajına almış Ali Enis Oza'ya ait 24 fotoğraf ilk kez yayımlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii
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