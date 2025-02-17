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  4. O geyik insanlara doğa rehberliği yapıyor! Adı bile var: Kızıl geyik “Maral” vatandaşların gözdesi…

O geyik insanlara doğa rehberliği yapıyor! Adı bile var: Kızıl geyik “Maral” vatandaşların gözdesi…

17.02.2025 13:40
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
17.02.2025 13:40
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Kartepe'de, doğa tutkunları ve yerel halk şaşırtıcı bir olaya ev sahipliği yaptı. Maral isimli bir kızıl geyik, vatandaşların arasında görüntülenince ilginç anlar yaşandı. O anları kaydeden bir vatandaş, görüntüyü sosyal medyada paylaşarak büyük ilgi topladı.

Kartepe'de bir grup vatandaş, doğa yürüyüşü yaptılar. Yanlarında “Maral” isimli kızıl geyik vardı. İsmi kendilerinin koyduğunu söyleyen bir kadın vatandaş durumu anlattı. O anları videoya çekip paylaştılar sosyal medyada gündem oldu.

"DOĞAYA FISILDAYAN KADIN"

Kadın vatandaş, “Kızıl geyik, doğa yürüyüşü kulüplerinin artık rehberi, biz ona yiyecekler veriyoruz.” dedi.
“Diyeceksiniz ki yaban hayvanı niye insanlarla birlikte? Onu da milli parklar genel müdürlüğüne sormak lazım. Türkiye’de ne kadar kızıl geyik var merak ettim” dedi.

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SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından birçok kullanıcı, “hayvanlara fısıldayan kadın” dedi ve videoya ilgi gösterdi. Bir izleyici, videoyu izlerken, “Teyzenin naifliği” yorumunu yaparak, geyik ile olan etkileşiminin ne kadar sakin ve doğal olduğunu vurguladı.

Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Normalde en ufak seste kaçarlar. Demek ki beslemişler, daha önce bu kadar yaklaşıyor.” diyerek, geyiğin insanlara alışmış olabileceğini belirtti.

Bunların yanı sıra, bir takipçi ise, “İsim ne ara koydunuz?” diyerek, geyiğe “Maral” isminin nasıl verildiğine dair merakını dile getirdi.

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KIZIL GEYİKLER HAKKINDA BİLGİ

Kızıl geyik (Cervus elaphus), dünyanın en büyük ve en yaygın geyik türlerinden biridir. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’nın çeşitli bölgelerinde doğal olarak bulunur. Türkiye’de de yaygın olarak rastlanan bu tür, özellikle ormanlık alanlar ve dağlık bölgelerde yaşamayı tercih eder. Kızıl geyik, etkileyici boynuzları ve zarif vücut yapısıyla dikkat çeker.

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YABANi HAYATIN İNSANLARLA ETKİLEŞİMİ

Özellikle geyiklerin insanlar arasında daha fazla yer almaya başlaması, onların beslenme alışkanlıkları ve yaşam alanlarına dair yeni soruları da beraberinde getiriyor. Bir yandan doğal yaşam alanları daralırken, diğer yandan insanların bu tür hayvanlara olan ilgisi artıyor. Bu tür karşılaşmalar, sosyal medyanın da etkisiyle daha fazla konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kartepe geyik doğa yürüyüşü
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