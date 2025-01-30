O görüntüler çok konuşulacak! Askerlerin sır gibi saklanan eğitim anları ortaya çıktı... Fotoğraflar gündem olacak cinsten

Asgari eğitim hep çok merak ediliyor ancak sır gibi saklanıyor. Çok merak edilen eğitim anları bu sefer kameralar karşısında yapıldı. Jandarmaların zorlu eğitim anlarında çekilen bu fotoğraflar çok konuşulacak.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum