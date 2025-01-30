HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. O görüntüler çok konuşulacak! Askerlerin sır gibi saklanan eğitim anları ortaya çıktı... Fotoğraflar gündem olacak cinsten

O görüntüler çok konuşulacak! Askerlerin sır gibi saklanan eğitim anları ortaya çıktı... Fotoğraflar gündem olacak cinsten

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
30.01.2025 09:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari eğitim hep çok merak ediliyor ancak sır gibi saklanıyor. Çok merak edilen eğitim anları bu sefer kameralar karşısında yapıldı. Jandarmaların zorlu eğitim anlarında çekilen bu fotoğraflar çok konuşulacak.

O görüntüler çok konuşulacak! Askerlerin sır gibi saklanan eğitim anları ortaya çıktı... Fotoğraflar gündem olacak cinsten

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı SAK timi, zorlu kış şartlarında dalış eğitimi gerçekleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
Asker Fotoğraf Erzurum buz eğitim jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için tarih belli oldu

Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için tarih belli oldu

Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu son haliyle gündemde! Görenler tanıyamadı

Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu son haliyle gündemde! Görenler tanıyamadı

ABD'de kabus gibi olay! Uçak ile helikopter havada çarpıştı

ABD'de kabus gibi olay! Uçak ile helikopter havada çarpıştı

Beslediği kedi kabusu yaşattı: 27 yaşındaki gencin gözleri kör oldu!

Beslediği kedi kabusu yaşattı: 27 yaşındaki gencin gözleri kör oldu!

Öğretmenler için atama sistemi değişti! 14 ayda 400 bin TL alacaklar: Ne KPSS olacak ne mülakat

Öğretmenler için atama sistemi değişti! 14 ayda 400 bin TL alacaklar: Ne KPSS olacak ne mülakat

78 kişi hayatını kaybetti, patron Halit Ergül'ün kendini kurtarmak için söylediği yalanı çalışanları ortaya çıkardı

78 kişi hayatını kaybetti, patron Halit Ergül'ün kendini kurtarmak için söylediği yalanı çalışanları ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.