O ifadeleri tekrar gündem oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Times Meydanı'nda yansıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de gerçekleştirilen BM Genel Kurulu'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in yaptığı zulmün terörle mücadele olmadığını vurgulayan Erdoğan, "7 Ekim öne sürülerek soykırımdır, tehcirdir. Bir toplu kıyım politikasıdır" dedi. Öte yandan Erdoğan'ın 2005 yılında söylediği ve dünya kamuoyunda geniş yer bulan sözleri New York Times meydanındaki led ekranlara yansıtıldı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çok çarpıcı ifadelere yer verdi. Erdoğan'ın Gazze ile ilgili sözler tüm dünya kamuoyu tarafından yakından takip edildi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ NEW YORK TİMES MEYDANINA YANSITILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de 2005 yılında söylediği ve BM'ye reform çağrısı yaptığı tarihi konuşması hala gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Erdoğan'ın o yıl söylediği 'Daha adil bir dünya mümkün' ve 'Dünya 5'ten büyüktür' sözleri New York Times meydanındaki led ekranlara yansıtıldı.

İletişim Başkanlığı'nın BM ortaklığında gerçekleştirdiği çalışma ile yapılan tasarımlar, BM Genel Kurulu'nun da duyurusu olarak planlandı.

ERDOĞAN BM GENEL KURULU'NA HİTAP ETTİ

Öte yadan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'da dünyaya seslendi. Erdoğan, Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımına vurgu yapıp insanlık krizini belgeleyen fotoğrafları Genel Kurul'a gösterdi. Erdoğan, Genel Kurul kürsüsünden sadece İsrail silahlarıyla değil, açlıktan ölen sivilleri hatırlattı ve buna rağmen Gazze'deki soykırımın belgelenmesinin engellenemediğini belirtti.

"BU TERÖRLE MÜCADELE DEĞİLDİR"

Erdoğan daha sonra, "Bu kürsüde açık açık ifade ediyorum. Gazze'de savaş yok. İki taraftan söz edilemez. Bir yanda en modern en öldürücü silahlar olan düzenli ordu. Diğer tarafta masumlar vardır. Bu terörle mücadele değildir. 7 Ekim öne sürülerek soykırımdır, tehcirdir. Bir toplu kıyım politikasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin yönetiminin Amerikan hükümeti tarafından vizeleri iptal edilerek Genel Kurul'a katılımının engellenmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü de aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York abd
