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O ilde barajlar kurudu: 15 gün sular olmayacak! 6 saatlik kesinti başlıyor

İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında bu geceden itibaren su tüketiminin yoğun olduğu beş bölgede gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri başlıyor.

O ilde barajlar kurudu: 15 gün sular olmayacak! 6 saatlik kesinti başlıyor

Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar nedeniyle İzmir’in su kaynaklarının kritik seviyelere gerilediği belirtilen açıklamada, "Yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yeraltı su kaynaklarında (derin kuyular) ise düşen yeraltı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasite azalmıştır. İZSU Genel Müdürlüğü olarak; yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi pek çok önlem hayata geçirilmiştir. Ancak mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle, 6 Ağustos 2025 itibarıyla İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacaktır. Su kesintileri, su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebilir. Kesinti tarihleri ve bölgeleri dışında kalan alanlar için ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İzmir halkının göstereceği anlayış ve dayanışma sayesinde bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inanıyoruz" denildi.

O ilde barajlar kurudu: 15 gün sular olmayacak! 6 saatlik kesinti başlıyor 1

SU KESİNTİSİ 11 İLÇEDE UYGULANACAK

Zorunlu su kesintileri Bayraklı, Konak, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Buca, Karabağlar, Bornova, Narlıdere, Güzelbahçe, Balçova olmak üzere 11 ilçede gerçekleşecek.

06 - 21 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak planlı ve dönüşümlü su kesintileri, belirlenen beş bölgede şu şekilde belirlendi:
Kesintiler, altyapı durumu, şebeke bağlantıları ve tüketim yoğunluğu dikkate alınarak belirlendi.

O ilde barajlar kurudu: 15 gün sular olmayacak! 6 saatlik kesinti başlıyor 2

Bölge 1

İlçeler: Bayraklı, Konak, Gaziemir
Kesinti Günleri ve Saatleri:
06 Ağustos Çarşamba 23:00 - 07 Ağustos Perşembe 05:00
11 Ağustos Pazartesi 23:00 - 12 Ağustos Salı 05:00
16 Ağustos Cumartesi 23:00 - 17 Ağustos Pazar 05:00

Mahalleler
Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar
Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek
Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer

Bölge 2

İlçeler: Karşıyaka, Çiğli
Kesinti Günleri ve Saatleri:
07 Ağustos Perşembe 23:00 - 08 Ağustos Cuma 05:00
12 Ağustos Salı 23:00 - 13 Ağustos Çarşamba 05:00
17 Ağustos Pazar 23:00 - 18 Ağustos Pazartesi 05:00

Mahalleler
Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı
Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent (Evka-2), Evka-6, Güzeltepe, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Mustafa Kemal, İnönü, Sasalı Merkez, Şirintepe, Yakakent, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Atatürk, Egekent, Esentepe, Evka-5, Gazi Mustafa Kemal, Harmandalı, İstiklal, İzkent, Uğur Mumcu, Yeni

O ilde barajlar kurudu: 15 gün sular olmayacak! 6 saatlik kesinti başlıyor 3

Bölge 3

İlçeler: Buca, Karabağlar, Bornova (Gökdere), Karşıyaka (Örnekköy)
Kesinti Günleri ve Saatleri:
08 Ağustos Cuma 23:00 - 09 Ağustos Cumartesi 05:00
13 Ağustos Çarşamba 23:00 - 14 Ağustos Perşembe 05:00
18 Ağustos Pazartesi 23:00 - 19 Ağustos Salı 05:00

Mahalleler
Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer
Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin
Bornova: Gökdere
Karşıyaka: Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde Hanım

Bölge 4

İlçeler: Bornova, Bayraklı, Altındağ, Pınarbaşı
Kesinti Günleri ve Saatleri:
09 Ağustos Cumartesi 23:00 - 10 Ağustos Pazar 05:00
14 Ağustos Perşembe 23:00 - 15 Ağustos Cuma 05:00
19 Ağustos Salı 23:00 - 20 Ağustos Çarşamba 05:00

Mahalleler
Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi
Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer

Bölge 5

İlçeler: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar (kısmen)
Kesinti Günleri ve Saatleri:
10 Ağustos Pazar 23:00 - 11 Ağustos Pazartesi 05:00
15 Ağustos Cuma 23:00 - 16 Ağustos Cumartesi 05:00
20 Ağustos Çarşamba 23:00 - 21 Ağustos Perşembe 05:00

Mahalleler

Balçova: Bahçelerarası, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik, Çetin Emeç
Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale
Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki
Konak: Konak ilçesinin; Altıntaş, Göztepe (kısmen), İsmetpaşa, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Tınaztepe, Süvari, 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Bozkurt, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Fevzi Paşa, Göztepe (kısmen), Güneşli, Güney, Güngör, Güzelyalı, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Mecidiye, Mehmet Ali Akman, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Turgut Reis, Tuzcu, Türkyılmaz, Uğur, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeytinlik mahalleleri

Karabağlar: Adnan Süvari, Aşık Veysel, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Vatan, Üçkuyular

(İHA)

06 Ağustos 2025
06 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İzmir su kesintisi baraj
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