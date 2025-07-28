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O keşif kültürel miras yolunda! Unesco heyeti ziyaret etti…

Düzce’nin gastronomi ve kültürel miras alanlarında UNESCO’nun uluslararası ağlarına katılımı için önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve milletvekillerinin katılımıyla Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Konuralp Antik Tiyatrosu’nun UNESCO Kültürel Geçici Miras Listesi’ne alınması için ön görüşmeler de yapıldı.

O keşif kültürel miras yolunda! Unesco heyeti ziyaret etti…

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve Sektör Uzman Yardımcısı Dr. Azize Ökten ile Sektör Uzmanı Cansu Türk, Düzce’ye ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, ilk olarak Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in nezaretinde Samandere Şelalesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Düzce Mutfak Sanatları Merkezi’nde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ev sahipliğinde toplantı düzenlendi. Toplantıya Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, belediye başkan yardımcıları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ile Beltur Genel Müdürü Erdem Yılmaz katıldı.

O keşif kültürel miras yolunda! Unesco heyeti ziyaret etti… 1

Toplantıda, UNESCO Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Dr. Azize Ökten, UNESCO’nun şehirlerde yürüttüğü uluslararası ağlar ve programlar hakkında bir sunum gerçekleştirerek programa başvuru şartları ve süreçleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Sektör Uzmanı Cansu Türk ise UNESCO Kültürel Miras Listesi ile UNESCO Kültürel Geçici Miras Listesi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Konuralp Antik Tiyatrosu’nun UNESCO Kültürel Geçici Miras Listesi’ne alınması için ön görüşmeler gerçekleştirildi.

O keşif kültürel miras yolunda! Unesco heyeti ziyaret etti… 2

Düzce’nin gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı Programı veya Öğrenen Şehirler Küresel Ağı Programı’na başvurarak uluslararası arenada daha görünür hale gelmesi ve Konuralp Antik Kenti’nin UNESCO Kültürel Geçici Miras Listesi’ne dahil edilmesi için önemli adımlar atıldı.

Toplantının ardından UNESCO heyeti, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü nezaretinde Konuralp Antik Tiyatrosu ve Konuralp Gazi Türbesi’ni gezdi. Heyet, Sarıkaya Mağarası ziyareti sonrası Düzce’den ayrıldı.

O keşif kültürel miras yolunda! Unesco heyeti ziyaret etti… 3

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Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Düzce
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