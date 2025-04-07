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O sözü duyunca vazgeçti! 4 aylık sevgilisiyle ayrıldı: Polisle pazarlığa oturdu...

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Çiğdem Sevinç

Çorum'da yaşanan olayda 4 ay birliktelik sürdürdüğü sevgilisi ile ayrılık kararı alan Satılmış K., kendisini terk eden sevgilisinin evinin önüne gidip kendini benzinle adeta yıkadı. Polisin "Adam sözü veriyoruz, seni o kişiyle görüştüreceğiz” sözü üzerine benzin ve çakmağı bırakıp intihardan vazgeçti.

Olay, Çorum Sanayi Sitesi 1. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Satılmış K., 4 aydır birlikte olduğu kadının kendisini terk etmesinin ardından bunalıma girdi. Satılmış K., benzin dolu bidon ile kadının yaşadığı evin önüne gitti. Burada üzerine benzin döken Satılmış K., kadının yanına gelmesini isteyerek bağırmaya başladı.

POLISIN-‘SANA-ADAM-SOZU-DEMESI’-UZERINE-_645685_191279

O CÜMLE VAZGEÇİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Satılmış K.'yı ikna edebilmek için uzun süre çaba harcadı. Bir polisin “Adam sözü veriyoruz, seni o kişiyle görüştüreceğiz” sözü üzerine Satılmış K., elindeki benzin bidonunu ve çakmağı yere bırakarak intihardan vazgeçti.

POLISIN-‘SANA-ADAM-SOZU-DEMESI’-UZERINE-_645686_191279

İFADE VERMEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Satılmış K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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