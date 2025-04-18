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O tarihte Sabiha Gökçen havalimanını kullanacaksanız dikkat! Uyarı verildi: "Gecikmeler yaşanabilir"

İstanbul'da, 19 Nisan günü sabah saatlerinde etkili olması beklenen sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceği duyuruldu. Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu internet sitesi üzerinden veya çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edildi.

O tarihte Sabiha Gökçen havalimanını kullanacaksanız dikkat! Uyarı verildi: "Gecikmeler yaşanabilir"
Begüm Özkaynak

Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(HEAŞ) tarafından, İstanbul'da 19 Nisan sabahı etkili olması beklenen sis ile ilgili açıklama yapıldı.

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"UÇUŞLARINIZ İLE İLGİLİ SON DURUMU TAKİP EDİN"

Açıklamada, "19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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