O ülkede kaos! Turizm kentine bombalar yağdı: İnsanlar sahilde kaçacak yer aradı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ukrayna'nın Soçi kent merkezinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Bölgeden gelen görüntülerde Soçi Limanı'nın yoğun siyah dumanla kaplandığı görülürken bir görüntüde limanın bombalama anları görüldü.
Yerel kaynaklardan gelen son bilgilere göre Ukrayna, Rusya'nın Soçi Limanı'na insansız hava aracıyla saldırdı.
Saldırıdan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Gerçekleşen saldırının Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarıyla icra edildiği belirtiliyor.
Saldırı sonrası liman çevresinde iki ayrı duman noktası tespit edildi. Bölgedeki kaynaklar da insansız deniz aracı saldırısı yaşandığını bildirdi.
Sosyal medyadaki görüntülerde bombalama anında tatilcilerin denize girdiği de dikkatlerden kaçmadı.
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