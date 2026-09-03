HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

O ülkede kaos! Turizm kentine bombalar yağdı: İnsanlar sahilde kaçacak yer aradı

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya'nın turizm kenti Soçi'de bir insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleşti. Liman bölgesinde meydana gelen patlama sonrası tatilciler bölgeden kaçışırken hasarın boyutuna ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. İşte bölgeden ilk görüntüler!

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ukrayna'nın Soçi kent merkezinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Bölgeden gelen görüntülerde Soçi Limanı'nın yoğun siyah dumanla kaplandığı görülürken bir görüntüde limanın bombalama anları görüldü.

O ülkede kaos! Turizm kentine bombalar yağdı: İnsanlar sahilde kaçacak yer aradı 1

BOMBALAMA ANI KAMERADA

Yerel kaynaklardan gelen son bilgilere göre Ukrayna, Rusya'nın Soçi Limanı'na insansız hava aracıyla saldırdı.

O ülkede kaos! Turizm kentine bombalar yağdı: İnsanlar sahilde kaçacak yer aradı 2

Saldırıdan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

O ülkede kaos! Turizm kentine bombalar yağdı: İnsanlar sahilde kaçacak yer aradı 3

İNSANSIZ DENİZ ARACIYLA SALDIRILMIŞ

Gerçekleşen saldırının Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarıyla icra edildiği belirtiliyor.

O ülkede kaos! Turizm kentine bombalar yağdı: İnsanlar sahilde kaçacak yer aradı 4

Saldırı sonrası liman çevresinde iki ayrı duman noktası tespit edildi. Bölgedeki kaynaklar da insansız deniz aracı saldırısı yaşandığını bildirdi.

O ülkede kaos! Turizm kentine bombalar yağdı: İnsanlar sahilde kaçacak yer aradı 5

TATİLCİLER DENİZE GİRİYORDU

Sosyal medyadaki görüntülerde bombalama anında tatilcilerin denize girdiği de dikkatlerden kaçmadı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dijital platformlar 'suç pazarına' döndü! Suikast ve yaralama için fiyat verip pazarlık yapıyorlarDijital platformlar 'suç pazarına' döndü! Suikast ve yaralama için fiyat verip pazarlık yapıyorlar
Aynı telefon numarası iki iPhone’da kullanılabilecek!Aynı telefon numarası iki iPhone’da kullanılabilecek!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Melih Gökçek'ten 'AK Parti sizi gözden çıkardı mı?' sorusuna yanıt

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Ankara kulislerini sallayan iddia! Tarih bile verdi: 'Geri dönüyorlar'

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi! Gelinliği tam not aldı

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi! Gelinliği tam not aldı

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

Akaryakıtta dev zam: Hem benzin hem motorin

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.