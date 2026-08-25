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O ülkede 'salmonella' alarmı! Yumurtaları tüketen 306 kişi hastalandı

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FAVV), ülkede salmonella bakterisinin bulaştığı yumurtaları tüketen en az 306 kişinin hastalandığını bildirdi.

O ülkede 'salmonella' alarmı! Yumurtaları tüketen 306 kişi hastalandı

Resmi Belga ajansının haberine göre, FAVV, yumurtaların kaynağının, Belçika'nın Geel bölgesindeki bir üretici olduğunun tespit edildiğini, söz konusu çiftlikteki kümes hayvanlarının karantinaya alındığını açıkladı.

Ajans, vatandaşlara "yumurtaları yememeleri, ürünü aldıkları markete iade etmeleri" çağrısı yaptı.

FAVV Sözcüsü Helene Bonte, salmonella bakterisinin bulaştığından şüphelenilen yumurtaların Belçika, Hollanda, Fransa, İtalya ve Portekiz'in aralarında bulunduğu 8 Avrupa ülkesinde geri çağrıldığı bilgisini paylaştı.

Salmonella salgınının belirtileri arasında ateş, ishal, mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı yer alıyor. Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda hayati tehlikeye yol açabiliyor.

BELÇİKA'DA DAHA ÖNCE DE SALMONELLA VAKALARI GÖRÜLMÜŞTÜ

Belçika'da Mart 2025'te yaklaşık 70 kişide görülen salmonella enfeksiyonlarının yumurta tüketimiyle bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

O ülkede salmonella alarmı! Yumurtaları tüketen 306 kişi hastalandı 1

FAVV, Flaman Sağlık Dairesi ve Sciensano'nun ortak soruşturmasının ardından söz konusu yumurtalar piyasadan toplatılmıştı.

FAVV verilerine göre, 2024'te ülkede salmonella kaynaklı 9 gıda zehirlenmesi salgınında 149 kişi hastalanmış, bunlardan 20'si hastaneye kaldırılmıştı. Vakalarla güçlü bağlantısı tespit edilen gıdalar arasında yumurta ve tiramisu yer almıştı.

Liege bölgesinde düzenlenen yaz kampına katılan 7 genç, 14 Ağustos'ta salmonella bakterisinden kaynaklandığı değerlendirilen rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
salmonella Bakteri
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