OBB’den Altınordu’da 6,5 yılda 42 bin metreküp taş duvar çalışması

Ordu Büyükşehir Belediyesi(OBB) tarafından, geride kalan 6,5 yıl içerisinde Altınordu ilçesinde 42 bin 439 metreküp taş duvar çalışması gerçekleştirildi.Kırsal mahallelerin ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşların konforlu seyahat etmesini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi(OBB) tarafından, geride kalan 6,5 yıl içerisinde Altınordu ilçesinde 42 bin 439 metreküp taş duvar çalışması gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerin ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşların konforlu seyahat etmesini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına devam ediyor.

Altyapısı tamamlanan güzergahlar asfalt ve beton ile modernize edilirken, bir yandan da vatandaşları tehlikeye düşürecek olan alanlarda tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Altınordu ilçesinde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun yağışlar ile birlikte hasar gören ve yerleşim alanlarının bulunduğu Yukarıtepe Mahallesi’nde taş duvar çalışması gerçekleştiriyor. Uzunluğu 20 metre yüksekliği 6 metre çapında olan taş duvarda çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları kısa sürede tamamlayacak olan ekipler, vatandaşlara güvenli bir güzergah sunmuş olacak.

Öte yandan il genelinde çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geride kalan 6,5 yıllık süre içerisinde Altınordu ilçesinde 42 bin 439 metreküp taş duvar imalatı yaparak vatandaş ve yolları koruma altına aldı.

Kaynak: İHA

Ordu
