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  4. Öcalan çağrısından sonra DEM Parti Meclis turuna başlıyor! İlk ziyaret CHP'ye

Öcalan çağrısından sonra DEM Parti Meclis turuna başlıyor! İlk ziyaret CHP'ye

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
05.03.2025 14:35
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 'Silah bırakma' çağrısının ardından DEM Parti'nin süreci değerlendirmek için partilere ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyordu. Süreçle ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. DEM Parti heyeti ilk olarak CHP'yi ziyaret edecek. Görüşme pazartesi günü gerçekleşecek.

Öcalan çağrısından sonra DEM Parti Meclis turuna başlıyor! İlk ziyaret CHP'ye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç sonunda teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK'ya 'silah bırkma' çağrısı yaptı. PKK tarafından ise 'ateşkes' açıklaması yapıldı.

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DEM HEYETİNİN İLK ZİYARETİ CHP'YE

DEM Parti heyeti ise sürecin detaylarını partilere anlatmak için önümüzdeki hafta ziyaretlere başlayacak. Ziayret ilk olarak CHP'ye yapılacak. Görüşme pazartesi günü gerçekleşecek. Görüşmeye İmralı heyetinden bazı isimlerin de katılacağı belirtildi.

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ERDOĞAN'DAN DA RANDEVU TALEP EDİLECEK

Heyetin ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talep edeceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP DEM Parti
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