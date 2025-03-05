Öcalan çağrısından sonra DEM Parti Meclis turuna başlıyor! İlk ziyaret CHP'ye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç sonunda teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK'ya 'silah bırkma' çağrısı yaptı. PKK tarafından ise 'ateşkes' açıklaması yapıldı.
DEM Parti heyeti ise sürecin detaylarını partilere anlatmak için önümüzdeki hafta ziyaretlere başlayacak. Ziayret ilk olarak CHP'ye yapılacak. Görüşme pazartesi günü gerçekleşecek. Görüşmeye İmralı heyetinden bazı isimlerin de katılacağı belirtildi.
Heyetin ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talep edeceği aktarıldı.
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