Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Türkiye yeni bir sürece girdi. Terörsüz Türkiye için yeni adımlar atılırken terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı dünyada ses getirdi. 'Silahları bırakın' çağrısı sonrası ise gözler Ankara'nın izleyeceği yol haritasında...

HÜKÜMETİN YOL HARİTASINDA NE VAR?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi hükümetin planlarını kaleme aldı. 5 madde paylaşan Selvi, 'PKK silahları nereye bırakacak?' Terör örgütünün lider kadrosundaki Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan'ın nerede yaşayacak?' sorusuna yanıt verdi.

"HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"

"PKK silah bırakırsa ne olur diye hazırlıklar yapılıyor, silah bırakmazsa diye askeri harekât planları hazırlanıyor." diyen Selvi 'yol haritası' olarak şu 5 maddeyi sıraladı;

"Bu konuda bir takvim belirlenmiş, yol haritası netleştirilmiş durumda.

1- İki ya da üç ay izleme süreci olacak.

2- Kandil’in silah bırakma kararı alması durumunda kurulacak mekanizmalar.

3- PKK silah bırakma kararı aldığı zaman örgüt yöneticileri ne olacak? Silahlar hangi ülkede, nereye teslim edilecek? Bunların mekanizmaları oluşturulacak.

4- Türkiye’de ilgili kurumlara, Irak’ta Türkiye ve Irak yönetiminin denetimi ve kontrolü altında Irak devletine, Suriye’de ise Suriye ve Türkiye’nin kontrolü altında Suriye’de belirlenen yerlere silahlar bırakılacak.

5- Kırmızı kategoride aranan ve sayıları 30-40 civarında olan lider kadrodaki isimler Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karasu gibi lider kadronun ikili-üçlü olarak üçüncü ülkelere geçişi... Üçüncü ülkelere gidemeyenlerin Irak’ın belirlenmiş yerlerinde kalmaları..."