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Öcalan’ın PKK’yı feshedin çağrısına Kandil’den net yanıt: ‘Kimsenin şüphesi olmasın’

05.03.2025 07:46
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kandil'deki PKK terör örgütünün tepe kadrosuna yönelik 'örgütü feshedin ve silah bırakın' çağrısına yanıt geldi. Örgütün sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, İmralı'dan yapılan çağrı için "PKK’nın feshedilmesini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın" şeklinde ifadeler kullandı.

Öcalan’ın PKK’yı feshedin çağrısına Kandil’den net yanıt: ‘Kimsenin şüphesi olmasın’

İmralı'dan gelen PKK’nın feshedilmesi ile ilgili çağrının ardından terör örgütünden de açıklamalar gelmeye başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de teröristbaşı Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısı sonrası başlayan 'terörsüz Türkiye' sürecinde gelişmeler peş peşe yaşanıyor.

Bahçeli'nin tarihi çıkışı ile birlikte Öcalan, İmralı heyeti ile 27 Şubat günü yaptığı görüşmenin ardından terör örgütü PKK'dan silah bırakıp, kongreye giderek kendisini feshetmesini istemişti.

İmralı'dan yapılan çağrı gündemdeki yerini korurken gözler örgütün tepe kadrosunun olduğu Kandil'e ve çağrıya verilecek cevaba çevrildi.

KANDİL: PKK'NIN FESHİ KESİNLİKLE GERÇEKLEŞECEK

Abdullah Öcalan'ın söz konusu mesajına ilişkin konuşan PKK elebaşlarından ve örgütün sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, "PKK’nın feshedilmesini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın" dedi.

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PKK FESHEDİLME KONGRESİNE GİDİYOR

Karasu "PKK bir önderlik hareketidir. PKK'nın politikasını, ideolojisini önderlik belirlemiştir. Bugün de önderliğin izleyicileri ve takipçileriyiz. Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın" diyerek Öcalan'ın çağrısı ile birlikte kongreye gitme kararı aldıklarını açıkladı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk İmralı Adası Abdullah Öcalan kandil
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