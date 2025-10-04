HABER

Öcalan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden açıklama: "Cümlemizin arkasındayız"

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden açıklama geldi. Açıklamada Öcalan'ın öneri ve görüşleri paylaşıldı.

Öcalan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden açıklama: "Cümlemizin arkasındayız"

DEM Parti, İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı bir kez daha ziyaret etti. Görüşmenin üç buçuk saate yakın sürdüğü belirtilirken Öcalan'ın “27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız” sözleri aktarıldı.

"SON DERECE MORALLİ, SAĞLIKLI VE ÖZGÜVENLİYDİ"

DEM Parti İmralı heyetinin açıklaması şöyle:

"3 Ekim 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saate yakın süren bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan her zamanki gibi son derece moralli, sağlıklı ve özgüvenliydi.

Bir yıl önce başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile ülkemizde çatışmasızlığın hüküm sürdüğünü ve büyük tehlikelerin önüne geçildiğini, bunda rol oynayan herkesin büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu belirtmiştir.

"MÜZAKERECİ DEMOKRASİ"

Sayın Öcalan, “Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır” diyerek, demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınmasını önermiştir.

“27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız” diyen Sayın Öcalan, gelinen aşamada hukuksal gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamıştır.

Sayın Öcalan, son olarak Cumhuriyetin yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade etmiştir.

Saygılarımızla."

