HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan: "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi"

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da yangın bölgesinden çektiği bir videoyla yardım çağrısı yaptı. Turan, "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi. Burada ağlayıp isyan etmenin eşiğindeyiz" dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan: "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi"

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan: "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi" 1

Hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek veriyor. Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor. Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan: "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi" 2

"BÜYÜK BİR FELAKETE DÖNÜŞTÜ"

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da yangın bölgesinden çektiği bir videoyla yardım çağrısı yaptı. Turan, "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi. Üzümlü Barajı'nın üzerindeyiz. Ödemiş yanıyor, çaresiziz. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Burada Ödemiş'in tamamını kapsayacak bir yangın rüzgarla da artacak. Belediye başkanı olarak burada ağlayıp isyan etmenin eşiğindeyiz. Büyük bir felakete dönüştü." ifadelerini kullandı.

HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sabah saatlerinde tahliye edilen Köseler Mahallesi'ndeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamı da kamyonlarla mahalleden çıkarıldı. Vatandaşlar hayvanlarını kamyonlarla Ödemiş ilçesindeki canlı hayvan pazarı tesislerine taşımaya başladı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan: "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi" 3

Öte yandan, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Üzümlü Mahallesi de tahliye edildi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan: "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi" 4

Vatandaşlar araçlarını ve eşyalarını alarak bölgeden uzaklaştı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan: "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi" 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump ile Putin arasında kritik görüşmeTrump ile Putin arasında kritik görüşme
'Muhtarlık seçimi husumeti' cinayetinde 2 kardeşi öldüren şahsa 50 yıl hapis'Muhtarlık seçimi husumeti' cinayetinde 2 kardeşi öldüren şahsa 50 yıl hapis

Anahtar Kelimeler:
yangın Ödemiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özlü'den sert yanıt! Özcan için 'dönek' dedi

Özlü'den sert yanıt! Özcan için 'dönek' dedi

Kabus devam ediyor! O ile de sıçradı, ilk kez kayıtlara geçti

Kabus devam ediyor! O ile de sıçradı, ilk kez kayıtlara geçti

İzmir'den kahreden haber! Can kaybı 2'ye çıktı: Çeşme otoyolu kapatıldı

İzmir'den kahreden haber! Can kaybı 2'ye çıktı: Çeşme otoyolu kapatıldı

Zeytinliklerle ilgili gelen o soruya çok kızdı! "Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin ya!"

Zeytinliklerle ilgili gelen o soruya çok kızdı! "Şu AK Parti'ye bir teşekkür edin ya!"

Maestro, Süper Lig ekibine 4 yıllık imza attı!

Maestro, Süper Lig ekibine 4 yıllık imza attı!

En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yeni rakam

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.