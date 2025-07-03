Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan: "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi"

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek veriyor. Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor. Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

"BÜYÜK BİR FELAKETE DÖNÜŞTÜ"

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da yangın bölgesinden çektiği bir videoyla yardım çağrısı yaptı. Turan, "Yangının şehrin merkezine inmesi an meselesi. Üzümlü Barajı'nın üzerindeyiz. Ödemiş yanıyor, çaresiziz. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Burada Ödemiş'in tamamını kapsayacak bir yangın rüzgarla da artacak. Belediye başkanı olarak burada ağlayıp isyan etmenin eşiğindeyiz. Büyük bir felakete dönüştü." ifadelerini kullandı.

HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sabah saatlerinde tahliye edilen Köseler Mahallesi'ndeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamı da kamyonlarla mahalleden çıkarıldı. Vatandaşlar hayvanlarını kamyonlarla Ödemiş ilçesindeki canlı hayvan pazarı tesislerine taşımaya başladı.

Öte yandan, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Üzümlü Mahallesi de tahliye edildi.

Vatandaşlar araçlarını ve eşyalarını alarak bölgeden uzaklaştı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.