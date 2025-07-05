Ödemiş'ten acı haber geldi! Orman işçisi Ragıp Şahin hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çarşamba akşamı başlayan yangın, yerleşim yerlerine sıçramıştı. Tosunlar, Suçıktı, Yeniköy, Karadoğan, Işık, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tahliye edilmişti. Giderek büyüyen yangına müdahale etmek için İzmir ve çevre illerden ekipler seferber olmuştu.

Yangında alevlerin arasında kalan evden yardım istemek için çıkan 81 yaşındaki yatağa bağımlı hasta İbrahim Erkan yaşamını yitirmişti. yangında orman işçisi İbrahim Demir de hayatını kaybetmişti.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ! ACI HABER GELDİ

2 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinde birçok yaralı da hastaneye kaldırılmıştı. Bugün acı haber geldi. Entübe edilen orman işçisi Ragıp Şahin, hayatını kaybetti. Şahin’in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Beydağ Orman İşletme Şefliği'nde görev yapan Şahin'le birlikte can kaybı sayısı 3’e yükseldi.