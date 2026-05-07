ODTÜ'de 'Türk bayraklı' protesto! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

ODTÜ kampüs alanındaki konserde sahne alanları yuhalayan protestocu grup ile başka bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bayrakla protestoda bulunan gruba, karşı taraf saldırdı. Okulun güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son bulurken, saldırı sonucu yaralanan bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası ODTÜ ve İlkay Akkaya'dan açıklama geldi.

REKTÖRLÜK: "BAYRAĞA SAYGISIZLIK KABUL EDİLMEYECEK"

ODTÜ'nün sosyal medya hesabı üzerin yaptığı açıklama şu ifadeler kullanıldı:

İLKAY AKKAYA: "BAYRAĞA SAYGISIZLIK YAPILMADI"

Yaşanan olayların ardından T24'e açıklamalarda bulunan İlkay Akkaya, "Stadyumda pek çok bayrak açan grup vardı. Fakat tam ortada yer alan kocaman bayraklı bir grup, bayrağın altından yuhalamaya başladı. 7. şarkıma geldiğimde yukarıdan aşağıya cam şişeler atılmaya başlandı ve kavga çıktı. Asla bayrağa saygısızlık yapılmadı, bayraklı grup açıkça provoke etmeye çalıştı" dedi.