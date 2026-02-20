ODTÜ KALTEV GAME JAM 2026: KKTC Oyun Ekosistemi Uluslararası Sahneye Taşınıyor

48 saat sürecek yoğun üretim maratonu; yalnızca yerel katılımcıları değil, yurt dışından gelecek oyun geliştiricileri de kapsayan çok kültürlü bir yaratıcı ortam sunacak. Böylece etkinlik, Kuzey Kıbrıs’ı bölgesel bir üretim alanından çıkararak uluslararası oyun geliştirme sahnesinde konumlandırmayı hedefliyor.
Yoğun ilgi üzerine son başvuru tarihi 22 Şubat 2026 olarak güncellendi.
KALTEV, oyun sektörünü yazılım, tasarım, sanat, hikâye anlatımı ve girişimciliği bir araya getiren yüksek katma değerli bir yaratıcı endüstri alanı olarak ele alıyor.
ODTÜ KALTEV GAME JAM 2026 kapsamında katılımcılar;
gibi aşamalardan geçerek 48 saat içinde oynanabilir prototipler üretecek.
Etkinlik; hız, yaratıcılık, disiplinlerarası iş birliği ve girişimci refleksleri aynı anda test eden gerçek bir üretim simülasyonu sunuyor.
48 saat boyunca kod, tasarım ve yaratıcılık konuşacak. Maraton sonunda emekler güçlü ödüllerle taçlanacak.
Ayrıca:
katılımcıları bekliyor.
Etkinlik, dört stratejik paydaşın iş birliğiyle hayata geçiriliyor:
Bu çok aktörlü model; akademik bilgi birikimini, startup kültürünü, öğrenci dinamizmini ve profesyonel stüdyo deneyimini tek bir üretim ortamında birleştiriyor.
Etkinliğin ana sponsoru Kıbrıs Bilişim ve Teknoloji Derneği olurken; teknoloji, oyun, medya ve girişim ekosisteminden güçlü sponsorlar da organizasyona destek veriyor.
Medya ve iletişim partnerleri arasında:
Bu geniş destek ağı, Kuzey Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve rekabetçi bir oyun geliştirme ekosistemi oluşturma yönünde ortak bir vizyonun göstergesi olarak öne çıkıyor.
