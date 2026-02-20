HABER

ODTÜ KALTEV GAME JAM 2026: KKTC Oyun Ekosistemi Uluslararası Sahneye Taşınıyor

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Teknoloji Geliştirme Parkı KALTEV, 27 Şubat – 1 Mart 2026 tarihleri arasında düzenleyeceği ODTÜ KALTEV GAME JAM 2026 ile Kuzey Kıbrıs’ta oyun geliştirme ekosistemini uluslararası ölçekte bir üretim platformunda buluşturuyor.

48 saat sürecek yoğun üretim maratonu; yalnızca yerel katılımcıları değil, yurt dışından gelecek oyun geliştiricileri de kapsayan çok kültürlü bir yaratıcı ortam sunacak. Böylece etkinlik, Kuzey Kıbrıs’ı bölgesel bir üretim alanından çıkararak uluslararası oyun geliştirme sahnesinde konumlandırmayı hedefliyor.

Yoğun ilgi üzerine son başvuru tarihi 22 Şubat 2026 olarak güncellendi.

Yaratıcı Endüstrilerde Stratejik Bir Ekosistem Hamlesi

KALTEV, oyun sektörünü yazılım, tasarım, sanat, hikâye anlatımı ve girişimciliği bir araya getiren yüksek katma değerli bir yaratıcı endüstri alanı olarak ele alıyor.

ODTÜ KALTEV GAME JAM 2026 kapsamında katılımcılar;

  • Konsept geliştirme ve tema entegrasyonu
  • Hızlı prototipleme
  • Takım bazlı üretim süreçleri
  • Mentor destekli geliştirme oturumları
  • Final jüri sunumları

gibi aşamalardan geçerek 48 saat içinde oynanabilir prototipler üretecek.

Etkinlik; hız, yaratıcılık, disiplinlerarası iş birliği ve girişimci refleksleri aynı anda test eden gerçek bir üretim simülasyonu sunuyor.

Ödüller Açıklandı

48 saat boyunca kod, tasarım ve yaratıcılık konuşacak. Maraton sonunda emekler güçlü ödüllerle taçlanacak.

  • 1.’lik Ödülü: 50.000₺
  • 2.’lik Ödülü: 30.000₺
  • 3.’lük Ödülü: 20.000₺

Ayrıca:

  • Jüri Özel Ödülleri
  • Sponsor Özel Ödülleri
  • Sürpriz Çekilişler

katılımcıları bekliyor.

Çok Paydaşlı Güçlü Yapı

Etkinlik, dört stratejik paydaşın iş birliğiyle hayata geçiriliyor:

  • ODTÜ KALTEV
  • LootBag Studios
  • ACM METU NCC
  • ATOM

Bu çok aktörlü model; akademik bilgi birikimini, startup kültürünü, öğrenci dinamizmini ve profesyonel stüdyo deneyimini tek bir üretim ortamında birleştiriyor.

Etkinliğin ana sponsoru Kıbrıs Bilişim ve Teknoloji Derneği olurken; teknoloji, oyun, medya ve girişim ekosisteminden güçlü sponsorlar da organizasyona destek veriyor.

Medya ve iletişim partnerleri arasında:

  • Radyo ODTÜ 103.1
  • Mediazone
  • Telsim
    yer alıyor.

Bu geniş destek ağı, Kuzey Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve rekabetçi bir oyun geliştirme ekosistemi oluşturma yönünde ortak bir vizyonun göstergesi olarak öne çıkıyor.

ODTÜ Oyun
