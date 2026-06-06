HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ödüllü Hayvan Bakım Merkezi can dostlara umut oluyor

Bursa’nın Gürsu Belediyesi’ne bağlı, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödüllendirilen Gürsu Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, son dönemde yaptığı başarılı cerrahi operasyonlarla da dikkat çekiyor.

Ödüllü Hayvan Bakım Merkezi can dostlara umut oluyor

İnternette ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda vatandaşlar tarafından oldukça sıkı takip edilen merkezin veterinerleri, sokaktan merkeze ulaştırılan bir kedi ve köpeğe yaptıkları iki cerahi operasyonla takdir topladı. Tam donanımlı tesiste gerçekleştirilen tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları, sokak hayvanlarının hayata tutunmasını sağlıyor. Veteriner Başak Ergürbüz ve Veteriner Hekim Ömerul Faruk Erdoğan’ın ameliyatları sonrası yaşama tutunan can dostlar daha sonra merkezde misafir ediliyor. Sahipsiz ve yardıma muhtaç sokak hayvanları için bir umut kapısı olan tesiste, can dostların sağlığı için olağanüstü bir çaba gösteriliyor.

Uzman kadro hayat kurtaran operasyonlar

Merkezde görev yapan veteriner hekimler, zorlu tıbbi operasyonları büyük bir özveriyle gerçekleştiriyor. Daha önce acil durumlarla merkeze getirilen gebe ve yardıma muhtaç sokak kedilerinde olduğu gibi, zorlu operasyonları başarıyla tamamlayan veterinerler, sevimli dostların yeniden sağlığına kavuşmasını sağlıyor. Kapsamlı muayene, kısırlaştırma, mikroçip ve aşılama gibi koruyucu ve tedavi edici hekimlik faaliyetlerinin yanı sıra uzman kadronun sergilediği bu fedakar yaklaşımlar, hayvanseverlerin de takdirini topluyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Merkezin tüm ülkeye örnek olduğunu belirterek, yüksek standartlı tedavi hizmetleri ile can dostlarımızın yanındayız" dedi.

Ödüllü Hayvan Bakım Merkezi can dostlara umut oluyor 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alkollü sürücü bariyerlere çarptı, köprülü kavşak trafiğe kapandıAlkollü sürücü bariyerlere çarptı, köprülü kavşak trafiğe kapandı
Kırşehir’de, ruhsatsız tüfek ve kaçak içki ele geçirildiKırşehir’de, ruhsatsız tüfek ve kaçak içki ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Bursa yaşam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.