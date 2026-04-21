HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ödülünü depremzede çocuğa hediye etti

Gaziantep’te hayırsever bir ailenin kızı, okulda kendisine ödül olarak verilen bisikleti depremzede çocuğa hediye etti.

Gaziantep’te ortaokul öğrencisi genç, başarısından dolayı kendisine verilen bisikleti depremzede çocuğa hediye ederek anlamlı bir davranış sergiledi.

Derslerinde elde ettiği başarısı nedeniyle okul birincisi olan genç, okul yönetimi ve sınıf öğretmeni tarafından bisiklet ile ödüllendirildi.

Genç kızın, bisikleti bir depremzede çocuğa hediye etmek istediğini belirtmesi üzerine ailesi bisikleti 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Nurdağı ilçesinin kırsal Gökçedere Mahallesi Muhtarı Ümit Kaçakçı’ya teslim etti.

Kaçakçı, genç kızın isteğini yerine getirerek bisikleti mahalledeki ilkokul öğrencisi 4’üncü sınıf öğrencisi depremzede Kaan Yaman’a verdi. Bisikleti alan Yaman, daha önce hiç bisikletinin olmadığını belirterek, kendisine bisikletini hediye eden Cansever’e ve vesile olanlara teşekkür etti.

Duyarlı kız çocuğunu tebrik eden Gökçedere Mahallesi Muhtarı Ümit Kaçakçı, "Gaziantep’ten Nurdağı’na uzanan bu duyarlı davranışı bizi duygulandırdı. Fuat Cansever ağabeyimizin kızı okulda birincilik elde etmiş ve okuldan hediye olarak bisikletini depremzede bir çocuğumuza gönderdi. Kendisini ve ailesini tebrik ediyoruz. Dünya paylaştıkça güzelleşir. Çocuğumuz çok sevindi. Bu örnek ve duyarlı davranışından dolayı kız çocuğumuzu, ailesini, okul yönetimini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Barış' merak konusu, Trump planını duyurdu: "Büyük anlaşma"'Barış' merak konusu, Trump planını duyurdu: "Büyük anlaşma"
Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten ilk çeyrekte rekor kârlılık Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten ilk çeyrekte rekor kârlılık

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

İşte çeyrek altın fiyatı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.